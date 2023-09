KnowS.com ist ein Schweizer Community-Marktplatz für Dienstleistungen aller Art, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Online-Plattform des Zürcher Start-ups soll sowohl jene glücklich machen, «die ihre Skills gewinnbringend anbieten wollen, als auch diejenigen, die auf der Suche nach Dienstleistungen sind».

Die neue Kampagne macht genau dieses Glücksgefühl zum Zentrum der Kommunikation. Dazu macht die verantwortliche Kreativagentur Mona und Mateo einen Skydancer zum Werbeträger. Seine doppelte Botschaft an die Zielgruppe: «Freu dich: wir brauchen, was du kannst» und «Freu dich: Wir können, was du brauchst».



Die fröhlich-verrückte Kampagne tanzt der Zielgruppe schweizweit auf Plakaten und Social Media seit dem 21. August auf der Nase herum, wie es weiter heisst.

Verantwortlich bei KnowS: Ramin Schams; verantwortlich bei Mona und Mateo: Boris Stoll, Nicola Peter, Luc Sohm, Hannah Mey, Tabea Ott, Joëlle Frutiger, Mona Fluri, Mateo Sacchetti; Produktion: Patrice Gerber, Dominic Zimmermann. (pd/cbe)