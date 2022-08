Um auf das Digital-Banking-Angebot der Schwyzer Kantonalbank aufmerksam zu machen, hat die Bank in Zusammenarbeit mit Freundliche Grüsse eine neue Kampagne entwickelt. Diese widmet sich laut Mitteilung einem Thema, welches ein fester Bestandteil des Kanton Schwyz ist: Traditionen. Die Schwyzer Kantonalbank möchte zukünftig noch mehr Kundinnen und Kunden dazu bewegen, das umfassende Digital-Banking-Angebot zu nutzen.

Diesbezüglich fanden in den vergangenen Jahren zwar punktuell bereits Promos und Aktionen statt – dieses Jahr soll das Thema nun aber noch prominenter und breiter gespielt werden, so dass sich die Digital-Banking-Kompetenz im Bewusstsein der Kundinnen und Kunden verankert und das Angebot noch stärker genutzt wird. Kürzlich hat die Bank mit SZKB Secure ein neues Anmeldeverfahren eingeführt, welches das Login via SMS-Bestätigung ablöst. Vor wenigen Tagen hat die SZKB zudem ihre eigene Twint-App mit direkter Kontoanbindung lanciert. Die Schwyzer Kantonalbank will in ihrer Kampagne aufzeigen, dass die Erledigung der Bankgeschäfte via Digital Banking nur Vorteile bietet. Und zwar einfach, flexibel und sicher.

Egal ob Schwyzerörgeli, Büchel, Fasnacht oder Chlefelis: Der Kanton Schwyz ist für seinen Traditionsreichtum bekannt und genau hier wurde eingehakt. So soll nämlich die Nutzung des Digital-Banking-Angebots ebenfalls zur Tradition werden. Unter dem Motto «Zeit für neue Traditionen» hat die Agentur Freundliche Grüsse eine Kampagne entwickelt, welche die Vorteile des Digital Bankings an die Kundinnen und Kunden herantragen und diese zur Nutzung motivieren soll.

Zeitgleich zur Kampagne werden in den grösseren Filialen im Kanton Digitaltage durchgeführt. Bei diesen können sich die Kundinnen und Kunden vor Ort von Beratern rund ums Thema Digital Banking informieren lassen. Die Kampagne ist seit Mitte August live und wird via OOH, Social Media, Digital, Print und einem Mailing ausgespielt.

Des weiteren ist sie auch in den Filialen der Schwyzer Kantonalbank präsent. Der Fokus der Paid-Medien liegt bei der SZKB Twint-App. Über die Owned-Kanäle werden zudem verschiedene Use-Cases rund ums Thema Digital Banking sowie Hinweise zu den Digitaltagen ausgespielt. In den verschiedenen Werbemitteln wurden die unterschiedlichen Angebote und Vorteile des Digital Bankings als neue Traditionen des Kanton Schwyz präsentiert.

Verantwortlich bei Schwyzer Kantonalbank: Matthias Zettel (Leiter Segment / Sales Management, Marketing & Kommunikation), Norbert Nauer (Senior Spezialist Marketing), Cyril Schenker (Senior Spezialist Marketing), Stefan Kälin (Senior Spezialist Marketing), Andreas Züger (Senior Spezialist Marketing) Verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Pascal Deville, Marion Schwager, Samuel Textor (Gesamtverantwortung), Norihito Iida (Art Direction), Laura Leuenberger (Grafik), Christian Stüdi, Katharina Thalmann und Morris Lötscher (Text / Konzept), Andrea Aegerter und Sarah Winker (Beratung), Roberto De Bonis (Social Media). (pd/wid)