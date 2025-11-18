TBWA\Zürich: Ein Burger-Duell mit Anstand

Publiziert am 18.11.2025

TBWA\Zürich lanciert für McDonald's eine Winterkampagne, die sich von der hiesigen Streitkultur inspirieren lässt. In zwei TV-Spots, inszeniert im Setting von Gemeindeversammlungen, würdigen sich die beiden Burger gegenseitig mit warmen Worten und anerkennen ihre jeweilige Köstlichkeit. Die Filme reflektieren die politische Kultur der Schweiz mit ihren charakteristischen Eigenheiten – ein Kontrapunkt zu weltweiten Polarisierungstendenzen.

Regie führte Michael Fueter von Stories, im Cast ist unter anderem Andreas Matti aus der Serie «Wilder» zu sehen.

Die Kampagne wird über TV, OOH, DOOH, Print, Radio, digitale Kanäle und Social Media ausgespielt. Begleitende Massnahmen finden in den Restaurants landesweit statt. (pd/cbe)