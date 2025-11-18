TBWA\Zürich: Ein Burger-Duell mit Anstand

TBWA\Zürich lanciert für McDonald's eine Winterkampagne, die sich von der hiesigen Streitkultur inspirieren lässt. In zwei TV-Spots, inszeniert im Setting von Gemeindeversammlungen, würdigen sich die beiden Burger gegenseitig mit warmen Worten und anerkennen ihre jeweilige Köstlichkeit. Die Filme reflektieren die politische Kultur der Schweiz mit ihren charakteristischen Eigenheiten – ein Kontrapunkt zu weltweiten Polarisierungstendenzen.
Regie führte Michael Fueter von Stories, im Cast ist unter anderem Andreas Matti aus der Serie «Wilder» zu sehen.
Die Kampagne wird über TV, OOH, DOOH, Print, Radio, digitale Kanäle und Social Media ausgespielt. Begleitende Massnahmen finden in den Restaurants landesweit statt. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei McDonald's Switzerland: Kat Howcroft, Severine Caspard, Morgane Zillweger; verantwortlich bei TBWA\Zürich: Manuel Wenzel, Sabrina Brandenburger, Mark Taylor, Mathias Bart, Davide Schenker, Jil Pettenhofer (Kreation), Marion Schwager, Tatiana Vollant, Patricia Straumann (Beratung), Nicolao Negrello, Fabrice Studer, Agnes Meier, Toni Rubera, Noemi Rubera (Production); verantwortlich bei Stories: Michael Fueter (Regie), Michèle Seligmann, Yves Bollag (Executive Producers), Daniela Berther(Producer), Janic Eberhard (Production Ass.), Pascal Walder (Kamera), Georg Bungard (Editing), Nadir Mansouri-Müller (Colorgrading), Spacetrain (Music Composer), Maurizio Bergmann (Sound Design),Tonstudio Z (Mix), Edoardo Moruzzi (Head of Postproduction), Céline Bindy (Post Operator).