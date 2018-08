Compresso: Ein fruchtiges Spiel für den Energy Drink

Für Ok.– hat die Kommunikationsagentur Compresso eine spielerische Werbekampagne entwickelt und umgesetzt. Um fünf neue Geschmacksrichtungen des Energy Drinks zu lancieren, hat die Agentur verschiedene Mini-Games kreiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Belinda Bencic, Schweizer Tennisass und Markenbotschafterin von Ok.–, begleitet die Kampagne.



Ok.–, die Eigenmarke der Firma Valora, sei der trendige und smarte Begleiter junger mobiler Menschen. Die gleichnamigen Energy Drinks hätten bereits Kultstatus erreicht, heisst es in der Mitteilung weiter. Seit Mai 2018 bringt der Retailer Valora zeitlich versetzt fünf limitierte Auflagen des Getränks auf den Markt, stets in einer anderen fruchtigen Geschmacksvariation.

Ein Spiel für jeden Geschmack

Zu jeder hat Compresso ein Online-Spiel entwickelt. Das Spiel nimmt das Thema der jeweiligen Limited Edition auf und ist auf der Webplattform okplay.ch verfügbar. Mit jedem Spiel sammelt der Spieler Punkte, welche in Sofortgutscheine umgewandelt und direkt auf die K-Kiosk-App oder als SMS auf das Smartphone verschickt werden. Der beste Highscore pro Game bekommt zudem einen Hauptpreis, einen Gutschein von Brack.ch im Wert von 1'000 Franken.

Der Look der Plattform wird alle sechs Wochen passend zum aktuellen Fruchtgschmack des Energy Drinks angepasst. Am 6. August wird das neue Aroma «Lemon Grape Mountain» lanciert. Während der gesamten Laufzeit bewirbt Markenbotschafterin Belinda Bencic die Gameplattform und moderiert das Spiel.

Compresso ist nebst dem Konzipieren und Umsetzen der Gameplattform ebenfalls für die Gestaltung der POS-Materialien, der Key Visuals sowie der App Banner verantwortlich.

Verantwortlich bei Valora: Natalie Hügin (Junior Brand & Product Manager), Michael Betschart (Leiter Verkaufsförderung); verantwortlich bei Compresso: Nina Kehl und Fridolin Stauffacher (Gesamtkoordination), Alexandra Nadtochiy und Luisa Weidmann (Beratung), Angelo Mabellini (Konzeption), Sean Dünki (AD), Samuel Rüegger (Programmierung). (pd/as)