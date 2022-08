Manor will die Anzahl der Bewerbungen für Lehrstellen signifikant erhöhen, um den Nachwuchs sicherzustellen. Im ersten Schritt hat Bühler&Bühler Interviews mit der Zielgruppe geführt und «wertvolle Insights» gesammelt, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit 15 Jahren wissen die wenigsten, wohin die berufliche Reise gehen soll. Die Interessen schwanken so häufig wie das tägliche Befinden.

Die Employer-Branding-Kampagne, die von Bühler&Bühler entwickelt wurde, nehme dieses Wechselbad der jugendlichen Gefühle «positiv» auf. Denn auch in der vielfältigen Welt von Manor sei jeder Tag anders. Deshalb zeigen die Videos unter dem Titel «Special Everyday – like you» wie der berufliche Alltag bei Manor dem Bedürfnis nach Abwechslung gerecht werde. Mit echten Lernenden aus unterschiedlichen Abteilungen. Die Jugendlichen sind in den Manor-Arbeitswelten zu sehen, etwas überzeichnet dargestellt in ihrer täglichen Arbeit.





Die Kampagne läuft seit ein paar Wochen ausschliesslich über Social Media. Gemäss Mitteilung mit «grossem Erfolg»: Die View Rate auf YouTube liege mit 43 Prozent «weit über dem Durchschnitt». Auf TikTok wurden 40’000 Personen erreicht – mitunter darum, weil die Videos nicht primär als Werbung wahrgenommen worden seien. Zudem habe die Kampagne bereits bei der Ausspielung der ersten Welle 2'200 Klicks auf die Careers Site erzielt. «Die Kampagne zielte auf Awareness ab und nicht auf Traffic. Facebook und Instagram toppten die Reichweite von TikTok noch um einiges. Hier verzeichnete die Kampagne knapp 84'500 User», wie es weiter heisst.

Verantwortlich bei Manor: Sherin Keller (Head Employer Branding & Strategic Recruiting), Renate Wunderlin (Head Youngstar Development); verantwortlich bei Bühler&Bühler: Stephanie Geiger (Creative Director), Ronda Miller (Junior Consultant), Jan Gross (Text & New Media Producer, Consultant), Mario Strbac, (Digital Content Manager). (pd/tim)