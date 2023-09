We Are Era: Ein wertvolles Gut in der Hand

Eine Zielsetzung von PET-Recycling Schweiz lautet «Die Sammlung von PET-Getränkeflaschen steigern und damit den Umweltnutzen erhöhen». Mit gezielten Massnahmen will PET-Recycling Schweiz die Bevölkerung sensibilisieren und aktivieren, wie es in der Mitteilung heisst. Am Dienstag startet deswegen die Sensibilisierungskampagne mit dem TopView auf TikTok und dem Influencer TV-Spot auf den Sendern von SRF und RTS.

Wir dürfen in der Schweiz sehr zufrieden sein, dass wir ohne gesetzliche Verpflichtungen ein überdurchschnittliches Engagement der Schweizer Bevölkerung in Sachen Recycling verzeichnen, heisst es weiter. Die letzte Meile ist bekanntlich die herausforderndste. Von zehn Flaschen gelangen zwei nicht zurück ins Recycling. Flaschen, die im Abfall landen, werden verbrannt und sind für immer verloren.

«PET ist wertvoll» erinnert Video-Creatorin und Schauspielerin Jesina im Video und Michael Wäckerlin, Gewinner der Sendung «Stadt Land Talent» bestärkt: «Let’s make a difference. It’s all in your hands». Ab Dienstag ist das zu sehen als TV-Spot im Schweizer Fernsehen und auf den Social-Media-Kanälen.

PET-Recycling Schweiz will für die Kampagne die unterschiedlichen Community-Welten und verstärkte Nutzung von Mobilgeräten beachten. Darum wird die Zusammenarbeit mit Content-Creators und PET-Recycling-Ambassadors weiter verstärkt und die Kommunikations-Strategie geschärft, heisst es weiter. Neben der Zusammenarbeit mit Video-Creators konnte Stadt Land Talent-Gewinner Michael Wäckerlin alias The Human Juke Box als PET-Ambassador gewonnen werden.

Verantwortlich PET-Recycling Schweiz: Lukas Schumacher, Leiter Marketing; Sharon Lehmann, Leiterin Marketing-Kommunikation; verantwortliche Agentur, We Are Era: Karyna Kushniruk, Viviana Loureiro, Romane Lou Porte, Wess Wieland, Christian Cante; Produktion: René Schönenberger; Robert Hauser, H2 Agency (Producer), Martin Schäppi (Kamera), Raymond Anderegg (Ton); Creators: Jesina (TikTok TopView, TV-Spot), Alisha, Yannik; Media: TikTok: Elisa Marie Pee, Ben Doll; TV-Spot: Manuela Birghan, Admeira. (pd/wid)