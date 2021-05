Franz&René: Eine ganz schön fruchtige Geschichte beginnt

Seit einigen Wochen grüssen im Supermarkt die ersten von der Agentur überarbeiteten Fruchtsaft Packagings aus dem Andros-Sortiment: Flaschen mit Granatapfel-, Cranberry- und Cashew-Apfelsaft (der Apfel, nicht die Nuss!) stehen stolz mit ihren neuen Etiketten mitten in den Frischwarenregalen. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Ein illustrativer Ansatz, der sich von der Konkurrenz abhebt und die Eleganz der gepressten Früchte hervorhebt, genau wie die Sorgfalt, die Andros bei seinen Produktionsmethoden walten lässt. Der Rest des Sortiments wird für die vielen Produkte des Marktführers für Fruchtsäfte Schritt für Schritt entwickelt, um so eine einheitlichen Markenauftritt im Laden zu schaffen.









Darüber hinaus werden im Laufe des Monats Mai mehrere Kommunikationsmittel im On- und Off-Bereich des Detailhandels eingesetzt, um die Vorzüge des Newcomers – dem Cashew-Apfelsaft – hervorzuheben: Eine echte Vitaminbombe, die der breiten Öffentlichkeit unbekannt ist und den innovativen Charakter der Marke Andros beweisen soll.

Die Markteinführung des neuen Saftes wird über verschiedene Media wie E-Mailing, programmatische Display-Kampagne, Partnerschaft mit Bring!, Brandcontent & Social Media und Print-Massnahmen im Handel präsentiert sowie durch einen umfangreichen PR- und Influencer-Marketingplan unterstützt.

Auf Seiten von Bonne Maman schenkte die Agentur allen Müttern Freude, indem sie die Marke bei der Einführung der Muttertags-Box begleitete, ein Geschenk, das die Authentizität der Marke präsentiert und ihr einzigartiges Know-how hervorhebt.

Verantwortlich bei Andros (Schweiz) AG: Julien Rameau (Marketing Direktor), Johanna Fleith (Brand Managerin Andros), Martine Roth (Brand Managerin Bonne Maman); verantwortlich bei Franz&René: Valérie Pecalvel (Strategic Direction), Luciano Gerber (Client Service Direction), Yoann Cosson (Creative Director), Gianluca Terzini (Art Director), Cristina Mollard (Senior Beraterin), Tatiana Python (Junior Beraterin), Vincent Eichenberger (Digitaler Spezialist), Aline Windler (Graphic Desing), Sven Jungo (Graphic Design), Juliette Prat (Graphic Design); Produktion & Diffusion: Delia Guerriero (Illustrationen), Sarah Jacquemet (Fotografie), Gamned (Programmatik), Bring! (Mobile-App), PRFact (PR), FirstPoint (SEA), Spoutnik (Web-Development), About You (Mobile-App). (pd/lol)