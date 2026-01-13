TBWA\Zürich: Fan-Meme wird zur Kampagne

Publiziert am 13.01.2026

Die von TBWA\Zürich konzipierte Kampagne reagiert auf eine praktische Hürde: In der Deutschschweiz blockieren über 60 Prozent der Haushalte unadressierte Werbung mit «Keine Werbung»-Stickern am Briefkasten. Als Ausgangspunkt diente ein virales Foto aus der Community, das einen Briefkasten mit dem Aufkleber «Keine Werbung – Ausser McDonald's Gutscheine» zeigte, erklärt die Agentur in einer Mitteilung. Diese Fan-Idee setzte die Fast-Food-Kette in eine Out-of-Home-Aktivierung um.

An diversen Plakatwänden wurden abziehbare Sticker angebracht, die Passanten mitnehmen und auf ihre Briefkästen kleben können. Zusätzlich stehen in allen McDonald's-Filialen Briefkasten-Installationen bereit, an denen weitere Sticker erhältlich sind.

«Wir haben nicht versucht, ein Problem lauter zu übertönen, sondern es kreativ zu umgehen», erklärt Sandrine de Cerjat, Kampagnen-Verantwortliche bei McDonald's Schweiz. Die Aktion begleitet die McDeals Weeks, bei denen Kunden Rabatte von bis zu 50 Prozent über Coupon-Flyer oder die McDonald's-App erhalten.

Ob die Post, die auch unadressierte Werbung verteilt, Freude an der Aktion hat, ist fraglich. «Die Post wurde über die Werbeaktion nicht informiert», schreibt die Medienstelle auf Anfrage. «Wenn der offizielle Stopp-Werbe-Kleber angebracht ist, gilt dieser. Die Post kann zudem nicht individuelle Wünsche von Kunden berücksichtigen», heisst es weiter. Nichtsdestotrotz sei der Post bewusst, dass die Werbe-Kampagne mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist. (pd/spo)