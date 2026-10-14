Wirz: Beratung im Bereich Gesundheit gebündelt

Publiziert am 14.10.2026

Die Wirz Group hat mit «Wirz Pulse» ein spezialisiertes Angebot für den Gesundheitsmarkt lanciert. Es richtet sich an Spitäler, Versicherer sowie Pharma- und Medtech-Unternehmen, wie das Unternehmen mitteilt. Wirz will damit Gesundheitsorganisationen bei der Positionierung, bei Veränderungsprozessen und beim Wachstum unterstützen.

Die Agentur entwickelt gemeinsam mit den Organisationen eine Idee für deren künftige Ausrichtung und übersetzt sie in Positionierung, Kultur, Angebote, Kommunikation und Erlebnisse. Dafür stehen sechs Programme im Bereich Transformation, Brand Identity, Patient Journey, Work Culture, Innovation und Digital Experience zur Verfügung. Sie sollen Organisationen dabei helfen, sich weiterzuentwickeln, die Beziehungen zu Mitarbeitenden, Patientinnen, Patienten und Kundschaft zu stärken und Angebote im Markt zu positionieren.

Als Hintergrund nennt Wirz mehrere gleichzeitige Entwicklungen: Fachkräfte seien knapp, der Kostendruck steige, die Digitalisierung verändere Prozesse und Angebote, und die Bedürfnisse von Patientinnen, Patienten und Kundschaft wandelten sich. Hinzu kämen neue Felder wie personalisierte Medizin, Longevity und digitale Gesundheitsangebote.

Gesundheitsorganisationen stünden vor vielen Veränderungen gleichzeitig, erklärt Lena Altorfer, Beraterin für Gesundheitskommunikation, in der Mitteilung. Wer wisse, wofür die Organisation künftig stehen solle, könne Veränderungen gezielter steuern und Chancen nutzen.

Wirz verweist auf Mandate im Gesundheitswesen, unter anderem für Roche, das Universitätsspital Zürich, CSS, Interpharma und die Rheumaliga Schweiz. Daraus habe die Agentur wiederkehrende Herausforderungen und Erfolgsfaktoren abgeleitet, die in «Wirz Pulse» einflössen. (pd/spo)