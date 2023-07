Die FDP hat eine neue Plakatkampagne für die eidgenössischen Wahlen vom Herbst gestartet. Dabei verwendete sie erstmals auch ein fiktives Fotosujet, das mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt wurde.



Das am Sonntag erstmals verbreitete Bild zeigt mutmassliche Klimaaktivisten in orangen Warnwesten auf einer Strasse einer Innenstadt am Boden sitzend. Vor ihnen stehen Fahrzeuge, zuvorderst eine Ambulanz mit Blaulicht. Die Szene gab es so nie. Sie setzt sich aus verschiedenen Fotos zusammen.



Die FDP will mit dem Plakat «Anpacken statt ankleben!» die «destruktiven Aktionen» von Klima-Aktivisten anprangern, wie die Partei mitteilte. Statt Strassenblockaden seien konstruktive Lösungen gefragt.





Die FDP betrete mit dem Plakat Neuland, hiess es. Das Sujet sei mit Hilfe von KI generiert worden. Die Partei stehe der Technologie grundsätzlich positiv gegenüber. Sie spreche sich aber gegen absichtliche Täuschung der Öffentlichkeit aus. Deshalb kennzeichnete die Bundesratspartei den Einsatz von KI auf allen betroffenen Plakaten.



Die FDP hatte ihren Wahlkampfauftritt und das Wahlkampfprogramm bereits im Mai präsentiert. Am Sonntag folgte nun laut eigenen Angaben mit einer Dachkampagne der zweite Schritt. Die Kampagne, bei der die Themen Wirtschaft, Versorgungssicherheit und Altersvorsorge im Zentrum stehen, wurde an zahlreichen Plakatstandorten und in den sozialen Medien lanciert. (sda/wid)