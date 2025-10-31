Publiziert am 31.10.2025

Konzipiert von Zürich Tourismus und umgesetzt von der Art Direktorin Elena Gabriel sowie dem Texter Dieter Boller positioniert die Kampagne Zürich als Ziel für Freundesgruppen. Sie können ein Wochenende mit Apéro, Kulinarik, Kunst, Kultur, Wellness und Nightlife verbringen. «Mit der Frienymoon-Kampagne wollen wir den Schweizer Gästen Zürich als vielseitiges Städtereiseziel näherbringen – überraschend, inspirierend und nah», wird Janine Rupf, Head of Marketing, in einer Mitteilung zitiert. Rund 40 Prozent der Gäste stammen aus der Schweiz.

Die Kampagne läuft digital in Schweizer Onlinemedien sowie auf Meta-Plattformen und YouTube. Zum Einsatz kommen Banner, Reels und Posts, die verschiedene Facetten des Zürcher Angebots zeigen. Content Creators verstärken die Reichweite mit Social-Media-Storys.

Ein interaktives Gewinnspiel verbindet traditionelle und digitale Kanäle. Über den PostCard Creator der Schweizerischen Post können Nutzerinnen und Nutzer eine Karte an die beste Freundin oder den besten Freund verschicken. Sie nehmen dabei automatisch an der Verlosung eines Zürich-Wochenendes teil. (pd/cbe)