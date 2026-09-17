Ausgangspunkt war eine Alltagsbeobachtung: An Plakatstellen im Industriequartier fehlten den abgebildeten Fahrzeugen mitunter Teile – ein Riss in der Motorhaube, eine Schramme im Kotflügel, ein fehlendes Rücklicht oder gar das halbe Heck.
Ogilvy griff dieses Bild auf, um am konkreten Beispiel auf den Reparaturservice von Ford mit Original-Ersatzteilen hinzuweisen. Beschädigte Ford-Plakate wurden dazu instand gestellt – mit Ausschnitten aus intakten Ford-Plakatsujets. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Ford: Julie Garnero (Leiterin Marketing) und Dominic Rossier (Communication & Public Affairs Manager), Dario Ranalli (Marketing & Communication); verantwortlich bei Ogilvy: Marika Magnusewska, Samuel Wicki, Bruce Roberts, (Kreation), Stephan Lanz (Beratung), Swen Morath (CCO); verantwortlich bei APG|SGA: Peer Kleinfeldt (Leitung KAM Agenturen) sowie Urs Ramsauer (Leitung KAM Direktkunden)