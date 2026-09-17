Publiziert am 17.09.2026

Ausgangspunkt war eine Alltagsbeobachtung: An Plakatstellen im Industriequartier fehlten den abgebildeten Fahrzeugen mitunter Teile – ein Riss in der Motorhaube, eine Schramme im Kotflügel, ein fehlendes Rücklicht oder gar das halbe Heck.



Ogilvy griff dieses Bild auf, um am konkreten Beispiel auf den Reparaturservice von Ford mit Original-Ersatzteilen hinzuweisen. Beschädigte Ford-Plakate wurden dazu instand gestellt – mit Ausschnitten aus intakten Ford-Plakatsujets. (pd/nil)