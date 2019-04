Bodin.Consulting: Frank Bodin wird Twitter-Ambassador

Frank Bodin hat mit seiner Agentur Bodin.Consulting eine neue und digitale Herausforderung gefunden. Gemeinsam mit Twitter und dem exklusiven Twitter-Repräsentanten Httpool wird er den Ausbau von Twitter Advertising in der Schweiz vorantreiben, heisst es in der Mitteilung dazu. Sein Fokus gilt dabei den zahlreichen global agierenden Schweizer Unternehmen. Gerade für diese stelle Twitter «ein unermessliches Potenzial dar, um ein globales, anspruchsvolles Publikum zu erreichen».

Twitter sei der Ort, an dem Menschen sich darüber informieren, was gerade passiert, schreibt Bodin. Dank der Geschwindigkeit, mit der sich Botschaften im Telegrammstil übermitteln liessen, sei Twitter die global führende Mikroblogging-Informationsplattform mit über 500 Millionen Tweets täglich und Hunderten von Millionen Nutzern. Auch in der Schweiz gehöre Twitter zu den meistgenutzten sozialen Netzwerken – «das Potential ist aber längst nicht ausgeschöpft».

Bodin sieht im «qualitativen Umfeld mit aktiven und relevanten Nutzern» im Vergleich zu anderen sozialen Medien einen besondereen Trumpf. Entdeckt hätten das bereits zahlreiche führende Schweizer Unternehmen, insbesondere die Uhren- und Luxusgüterbranche, Finanzdienstleister, Medien, Versicherer oder Pharma.

Einen besonderen Bezug zu Twitter hat Frank Bodin bereits seit 2011: Als er sich einem neu eröffneten Twitter-Konto gegenübersah, beschloss er, ein Jahr lang täglich einen Gedanken zum Thema Kreativität zu verfassen. Unverhofft entstand eine grosse Community um die täglichen Tweets und in Folge davon das Buch «Do it, with love – 100 Creative Essentials» – inzwischen ein Bestseller in der siebten Auflage.

Bodin wird bei seiner Tätigkeit von Teams von Httpool Switzerland & Austria und Twitter Europe unterstützt. «Ich freue mich ausserodentlich über dieses Mandat und auf diese Zusammenarbeit. Ich sehe ein enormes Potenzial, neue digitale Wege mit strategisch und kreativ ausgeklügelten Kampagnen zu gehen», wird Frank Bodin in der Mitteilung zitiert. Und Florian Magistris, CEO Httpool Switzerland & Austria, ergänzt: «Wir freuen uns mit Frank Bodin einen der besten Köpfe der Schweizer Werbebranche als Partner gewonnen zu haben. Gemeinsam mit Frank werden wir die Etablierung von Twitter als führende digitale Kommunikations- und Werbeplattform noch schneller vorantreiben.» (pd/wid)