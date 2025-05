AXA: Frauen können auch kicken

Publiziert am 28.05.2025

Die AXA Schweiz lanciert am 2. Juni ihre länderübergreifende Marketingkampagne «Keep on Kicking» anlässlich ihres Sponsorings der UEFA Women's Euro, heisst es in einer Mitteilung. Die Kampagne soll Fussballspielerinnen sowie Kundinnen und Kunden dazu ermutigen, an sich zu glauben und nicht aufzugeben. Konzipiert wurde die Kampagne von den Agenturen Publicis Zürich und Mindshare Media. Pixelmolkerei und Panter haben das dazugehörige Elfmeter Online-Spiel entworfen.

Kampagnenkonzept und Umsetzung

Im Zentrum der Kampagne steht ein 30-sekündiger TV-Spot, der fussballspielende Mädchen und Frauen in verschiedenen Lebenssituationen zeigt. Die Botschaft wird über mehrere Kanäle verbreitet: neben der TV-Präsenz sind eine Social-Media-Kampagne sowie Werbung auf eigenen und gemieteten Gebäudeflächen, DOOH- und OOH-Flächen geplant.

Die Aussenwerbung ist mit QR-Codes versehen, die zu einem Online-Elfmeterspiel führen. Teilnehmende können unabhängig vom Spielergebnis an einer Verlosung für Finaltickets der UEFA Women's EURO 2025 teilnehmen.

Die Kampagne wird auch in der WintiArena, einer der Public-Viewing-Locations nahe dem AXA-Hauptsitz in Winterthur, sowie in Stadien und öffentlichen Fanzones präsent sein.

Engagement im Frauenfussball

AXA Schweiz engagiert sich seit 2020 als Hauptsponsorin der AXA Women's Super League und des AXA Women's Cup. Mit dem Sponsoring der UEFA Women's EURO 2025 möchte das Unternehmen sein Engagement im Schweizer Frauenfussball erweitern.

Die Kampagne knüpft an die seit 2023 bestehende globale AXA-Kampagne «Being a woman shouldn't be a risk» an, die in der Schweiz seit dem 12. Mai ausgestrahlt wird. (pd/awe)