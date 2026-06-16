Cannes Lions: Fünf Kampagnen mit Grand Prix Chancen

Seit 2023 lädt die Publicis Groupe zu den «Cannes Predictions» ein. Dabei präsentiert die Agentur vor Beginn des grossen Werbefestivals in Südfrankreich 20 Cases, die aus ihrer Sicht gute Chancen für einen Preis haben. Dafür schauen sich die Kreativen mehrere hundert Kampagnen an aus den 25'000, die am Wettbewerb teilnehmen. Der Event fand am Montagabend in Zürich statt mit rund 50 geladenen Gästen.

Robert Van Den Heuvel, Executive Creative Director von Leo Lausanne, hat für persoenlich.com seine fünf persönlichen Lieblinge zusammengetragen. Die drei ersten sind Printanzeigen, denn er sei ein grosser Fan davon, wie er gegenüber persoenlich.com schreibt. «Printwerbung ist ein besonders kompromissloses Medium: Man hat nur eine Chance, eine Seite, einen Moment – und das war’s. Entweder die Idee zündet sofort oder sie wird einfach weitergeblättert.»

«Ad Free Music» - Spotify Creative Lab (Schweden/USA)

Jeder kennt das: Man hört einen Song, der einen berührt, und bekommt Gänsehaut. Wenn mittendrin Werbung ausgestrahlt wird, wird nicht nur der Song unterbrochen, sondern die Emotionen, die damit verbunden sind. Und so zeigen die Visuals der Spotify-Kampagne für das Premiumabo Gänsehaut mit Unterbrechungen.







«Sehr clever umgesetzt und visuell stark erzählt. Die Einfachheit und Klarheit sind besonders überzeugend – eine brillante visuelle Übersetzung dafür, wie störend Werbung sein kann, wenn ein guter Song unterbrochen wird», so Van Den Heuvel.



«Sehr clever umgesetzt und visuell stark erzählt. Die Einfachheit und Klarheit sind besonders überzeugend – eine brillante visuelle Übersetzung dafür, wie störend Werbung sein kann, wenn ein guter Song unterbrochen wird», so Van Den Heuvel.

«Another Addiction is Possible» - Publicis Conseil (Frankreich) für Fnac



Wenn von Kindern, Handys und Sucht die Rede ist, stellt man sich vor, wie die Kleinen stundenlang auf ihre Screens scrollen. Die Kampagne der Medien- und Buchhandlung Fnac spielt mit dem Überraschungseffekt. Sie zeigt Jugendliche im Bett mit dem Handy in der Hand. Das Handy wird aber als Taschenlampe benutzt, um ihre packenden Bücher zu beleuchten.









«In einer Welt, die ständig in Bewegung ist und um Aufmerksamkeit kämpft, hat ein einzelner, gut ausgearbeiteter Gedanke eine besondere Kraft – wenn er einfach da steht und seine Wirkung entfaltet», betont der ECD von Leo Lausanne.

«Protection is Human» - Jung von Matt (Deutschland) für Nivea

Ein Baby spielt am Strand. Es wäre der direkten Sonne ausgesetzt, wäre da nicht die Mutter, die als grösster Schutz ihren Schatten auf das Kind wirft. Die Flasche Nivea-Sonnencreme ist in der Strandtasche halb versteckt.

«Bei Printarbeiten muss die Idee selbst die ganze Arbeit leisten. Sie zwingt dazu, einfach, präzise und bewusst zu arbeiten – bei jedem einzelnen Detail: bei dem, was gezeigt wird, was gesagt wird und auch bei dem, was bewusst weggelassen wird.»

«An Original British Briefing» – Uncommon Creative Studios (Grossbritannien) für British Airways

Der Spot von British Airways gestaltet sich als Flugsicherheitsanleitung, zeigt aber, wo die Flucht vor dem alltäglichen Stress, nervigen Chef oder nutzlosen Groupchats beginnt.

«Eine sehr starke Insight-Idee, sehr treffend und gut nachvollziehbar, mit einem humorvollen Ansatz. Jeder kennt das Bedürfnis, dem Arbeits- oder Alltag entfliehen zu wollen.»

«Made by Nature» – Future Brand (Brasilien) für Amazonia

Bei diesem Branding Case ging es darum, einen gemeinsamen Auftritt für die Regionen des Amazonas zu entwickeln. Die Kreativen haben sich von den Kurven des Flusses inspirieren lassen und mit lokalen Künstlern gearbeitet.

«Wunderschön gestaltet, mit einer starken erzählerischen Qualität und einer sehr gelungenen Verbindung von Natur und Design.»

persoenlich.com berichtet ausführlich über das Cannes Lions Festival, das vom 22. bis 26. Juni stattfindet. Alle Berichte finden Sie auf der entsprechenden Landingpage.