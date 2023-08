Latino Weine ist die spezialisierte Weinhandlung für aussergewöhnliche Weine aus Südamerika. Die Mission der leidenschaftlichen Weinliebhaber und -kenner seo es, eine erlesene Kollektion zu kuratieren, die nicht nur den Gaumen, sondern auch die Sinne begeistert. Der Anspruch von Latino Weine sei es, eine Auswahl an Weinen anzubieten, die sonst nirgendwo in der Schweiz zu finden sind, heisst es in der Mitteilung

Schläfle Trittibach hat für Latino Weine eine Kommunikationskampagne erarbeitet. Darin nimmt sie mit einem Augenzwinkern Bezug auf die etablierten Weinregionen und -länder und fordert zu mehr Offenheit für neue Genusserlebnisse auf.

Die Kampagne ist auf Plakaten, Inseraten, am POS sowie auf Social Media zu sehen.

Verantwortlich bei Latino Weine: Manuel Bischof, Remo Schällibaum (Inhaber); verantwortlich bei Schläfle Trittibach: Marcel Schläfle, Christoph Trittibach (Creative Direction), Jürg Waeber (Text). (pd/wid)