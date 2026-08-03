Digitec Galaxus: Gemeinsam geht es immer noch nicht besser

Publiziert am 03.08.2026

Galaxus Mobile führt seine Bewegtbildkampagne mit drei neuen Filmen fort. Das Konzept bleibt unverändert: Situationen, in denen gemeinsames Handeln in Chaos kippt, kontrastiert mit dem Kampagnenmotto «Nicht alles ist gemeinsam besser, Galaxus Mobile schon».

Die neuen Spots zeigen eine Beichte, die zum Geständnis-Marathon gerät, eine Töpferszene mit zu vielen Händen an derselben Vase und ein Solarium, in dem das Entspannen zur Gruppenaufgabe wird.

Beworben wird die «Family + Friends»-Option. Pro Gruppenmitglied sinkt der Abopreis um einen Franken, bei fünf Personen also um vier Franken pro Monat und Person. Der Rabatt gilt für alle Abovarianten; das Einstiegsabo kostet regulär 12 Franken, das Schweizer Unlimitiert-Abo 19 Franken pro Monat.

Die Kampagne läuft seit Mai 2025. Damals startete sie mit sechs Spots (persoenlich.com berichtete), im Oktober 2025 folgten vier weitere. Verantwortet wurde sie bisher vom Kreativteam von Digitec Galaxus, ohne externe Agentur.

Zu sehen sind die neuen Filme ab 3. August online, auf Social Media und auf weiteren digitalen Kanälen in der Deutsch- und Westschweiz. Klassische Kanäle wie TV, Kino oder Plakat bespielt die Welle nicht. (pd/nil)