Ruf Lanz: Generation Ü-50 fährt auf VBZ-Personalkampagne ab

Publiziert am 23.12.2024

In Zeiten des Arbeitskräftemangels gilt auch im Personalmarketing: Auf ausgefahrenen Gleisen kommt man nicht ans Ziel. Es braucht frische Ideen, um motivierte Mitarbeitende zu gewinnen.

Die VBZ haben mit ihrer Leadagentur Ruf Lanz die Weichen entsprechend gestellt und laut einer Mitteilung «als erstes Unternehmen der Schweiz gezielt die Generation 50 plus angesprochen». Eine Generation, die auf dem Arbeitsmarkt oft vernachlässigt wird, schreibt die Agentur. Zu Unrecht, denn sie bringe Erfahrung und eine ausgeprägte Leistungsbereitschaft mit. Zudem bleibe sie einem guten Arbeitgeber oft bis zur Pensionierung treu.

Das Team um Creative Director Markus Ruf holte die über 50-Jährigen mit lustvollen Jugend-Erinnerungen ab. Vom Herumschrauben am geliebten Puch Maxi über das Tragen der angesagten Rüebli-Jeans von Marcel Scheiner bis zum Knutschen im Kinosaal zur Kultromanze Dirty Dancing. Die Kampagne wurde im Januar 2024 lanciert: auf Postern in allen VBZ-Fahrzeugen, auf Plakaten und ePanels an vielen Haltestellen, auf ganzseitigen Anzeigen in 20 Minuten, auf Postkarten und in den sozialen Medien. Durch Textwechsel wurde sowohl Fahrpersonal für die Trams wie für die Busse gesucht (persoenlich.com berichtete).

Nun liegt die Auswertung der Resultate vor, wie es der Mitteilung weiter heisst. Dazu Silvia Behofsits, Leiterin Unternehmenskommunikation der VBZ: «Die Kampagne ist buchstäblich eingefahren. In konkreten Zahlen: 38 Prozent Bewerbungen von über 50-Jährigen im Trambereich, 40 Prozent im Busbereich. Die Stellenaufrufe auf der Job-Website der VBZ haben beim Tram um 32 Prozent und beim Bus um 25 Prozent zugenommen.» (pd/cbe)



Mehr über die Hintergründe und Resultate der Kampagne lesen Sie in der aktuellen Dezemberausgabe von persönlich in der Rubrik «Kampagne und ihre Geschichte».