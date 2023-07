LSA: Geschäftsführerin Catherine Purgly verlässt Verband

Beat Krebs, Präsident des LSA, bedauert ihren Rücktritt, wie der Verband in einer Medienmitteilung schreibt: «Mit ihr verlieren wir eine Geschäftsführerin, die mit viel Engagement den Verband erfolgreich in die Zukunft geführt hat.» Krebs weist zudem auf das Engagement der scheidenden Geschäftsführerin für den Nachwuchs hin und auf ihre Initiativen im Bereich der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes. «Ich habe sehr gerne mit Catherine zusammengearbeitet und finde es sehr schade, dass sie die Geschäftsstelle verlässt, verstehe aber auch den Wunsch nach einer Veränderung», so Krebs weiter in der Mitteilung vom Montag.

«Rolle des Verbands massgeblich geprägt»

Catherine Purgly ihrerseits kommentiert ihren Abgang folgendermassen: «Es war mir eine grosse Freude, zusammen mit einem grossartigen Team die Leadership-Rolle des Verbands und seiner Mitglieder in den letzten acht Jahren massgeblich zu prägen. Ich möchte mich an dieser Stelle beim Präsidium und Vorstand für das Vertrauen und die inspirierende Zusammenarbeit bedanken.»



Der LSA-Vorstand hat an seiner letzten Sitzung die Suche nach einer Nachfolge eingeleitet. Gesucht werde eine engagierte und zupackende Persönlichkeit, welche sich sowohl in der Agenturwelt als auch in der Führung eines Verbandes zu Hause fühlt, schreibt der Verband. (pd/nil)