TikTok prägt unsere Content-Sehgewohnheiten immer stärker und bestraft langweilige Brand- statt Content-getriebene Inhalte gnadenlos. PostFinance und Jung von Matt Limmat würden sich die neuen Regeln zunutze machen und mit TikTok-First und von Content Creators konzipierten Assets das Zielpublikum auf Social Media erreichen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Während Social Media vor der TikTok-Ära immer mehr zu einer unerreichbaren Idealwelt wurde, ist TikTok heute die Spielwiese für Kreativität und Individualität. Mit ihrem Claim «Ist doch ganz normal» nutzt PostFinance die Chance für sich, auf TikTok Geschichten aus dem ganz normalen Leben zu erzählen – produziert von Content Creators und nicht vom Brand selbst. Damit enstehe nicht nur #relatable-Content, sondern vor allem auch #sharable-Stories.

In einer ersten Welle durften verschiedene Creators den «Ist doch ganz normal»- Kampagnentrack neu interpretieren, wie es weiter heisst. Entstanden seien neue Songtexte, akustische Versionen und Remixes. Die nächste Welle drehte sich ganz um den Claim, der bewusst eingesetzt wurde, um Alltagssituationen und persönliche Eigenarten aufzulösen: «Im Unterricht einschlafen? Ist doch ganz normal». Und weil die Alltagsgeschichten «so relatable» seien, hätten vielzählige Nachahmerinnen und Nachahmer ihre eigenen Versionen der «Ist doch ganz normal»-Posts kreiert.

In der neusten und aktuellen Welle von PostFinance werde der Kreativität der Creators weiterhin «freien Lauf gelassen». Und es werde dabei spielerisch: Das Schweizer Tabuthema «Geld» werde ehrlich und ungefiltert aufgegriffen und in den Mittelpunkt des Streetgames mit dem Titel «Honest Money» gerückt. Dafür konnte das Social-Team von Jung von Matt Limmat «etablierte» Creators wie Mr. Suisse gewinnen, die mit authentischen Strassenumfragen zahlreiche Follower begeistern würden. Für PostFinance stellen sie Passantinnen und Passanten auf Deutsch, Französisch und Italienisch frei nach dem Spiel «Wahrheit oder Pflicht» vor die Wahl: «Geldwahrheit oder Risiko-Cash». Was immer dabei herauskomme: «Ist doch ganz normal», wie es weiter heisst.

Verantwortlich bei PostFinance: Rose Portmann, Fabian Christ (Social Media Manager), Jelena Mesic, Florian Grützner (Marketing Manager), Francisco Moreno (Leiter Marketingkonzeption); verantwortlich bei Jung von Matt Limmat: Régine Cavicchioli (Creative Direction), Jonas Bayona (Social Creative Direction), Anouk Karrer (Text), Jan Theus (Art Direction), Lara Zehnder (Social Creative), Adam Keel (Video Production), Cédric Knapp, Melissa Diday, Sebastian Kaps (Account Management), Marianne Sauter, Marcel Walzl (Account Direction), Wolfgang Bark (Managing Creative Direction), Thomas Steiner (Managing Partner); verantwortlich bei Webrepublic (externe Partnerinnen und Partner): Michael Zenhäusern (Social Media Marketing Consultant), Vanessa Pinter (Client Solutions Manager). (pd/tim)