Graubünden hat eine Herausforderung: Jeder weiss, dass man dort gut Ferien machen kann. Aber leider wissen längst noch nicht alle, dass es sich im grössten Kanton auch gut leben und arbeiten lässt. Um dieses Dilemma zu lösen, stellt Wirz allen Nicht-Bündnern eine einfache, aber existenzielle Frage: Lebst du schon die beste Version deines Lebens? Oder wäre das tägliche Leben in Graubünden nicht doch viel besser?

Als Antwort darauf rückt die diesjährige Kampagne die Vielfalt und die spannenden Gegensätze in den Fokus, welche die NaturMetropole Graubünden zu bieten hat. Wenn man die Fülle an hochinteressanten Jobs, die Nähe zur Natur und die kulturelle Vielfalt vor Augen geführt bekomme, sei man schnell vom Leben im grössten Kanton überzeugt, schreibt Wirz in einer Medienmitteilung.

«Graubünden bietet mit seinem Gesamtpaket aus attraktivem Lebensraum und beruflicher Erfüllung einen echten Mehrwert», wird Gieri Specha, Geschäftsführer Marke Graubünden in der Mitteilung zitiert.





Kern der Kampagne ist ein Film, in dem eine Bündnerin dem Publikum im rasanten Tempo das Leben und Arbeiten in der «NaturMetropole» vorführt. Wobei man in Graubünden eben nicht nur «Schaffa im Grind» hätte, sondern auch Entspannung, Natur, Sport, Kultur und viele Freunde.

Die verschiednen Video-Spots der Kampagne führten schliesslich zur entscheidenden, zweiten Frage: «Also, warum du lebst eigentlich nicht in Graubünden?» Zukünftige Bündnerinnen und Bündner können sich auf dem Hub naturmetropole.ch über das Leben und Arbeiten im Bergkanton informieren und dort auch direkt nach freien Stellen suchen.



Die Kampagne ist ab sofort im TV und auf diversen Onlinekanälen zu sehen und ist für einen mehrjährigen Einsatz konzipiert.

Verantwortlich bei Graubünden: Gieri Spescha (Geschäftsführer Marke graubünden), Andrea Beerli (stv. Geschäftsführerin Marke graubünden), Yves Luetolf (Direktor Marketing Graubünden Ferien), Marc Held (Senior Marketing Manager Graubünden Ferien); Verantwortlich bei Wirz Group: Livio Dainese, Jan Kempter, Florian Siegrist, Evelyn Schellenberg, Hannah Züttel, Emma Ulrich, Nico Keramaris, Cosima Lang, Ria Meghji, Simone Jehle, Fabian Nold, Janna Löhr, Stephanie Ackermann, Miya Aschwanden, Marleen Diener, Julia Keller, Hinrich Wittern, Erasmo Palomba, Ruwanie Hayoz, Constantine Wrage, Sarida Bossoni, Giovanni Bucca, Yussef Serat, Karin Gartmann, Philipp Ortner, Bastian Heer, Kerstin Lenz; verantwortlich für die Produktion: Navada (Filmproduktion), Maximilian Speidel (Regie), Mariska van Lavieren (Executive Producer), Pierre Castillo Bernad (DoP), Thomas Cervenca (Editor), DubDub Studios (Audio Postproduktion), DJ Mico – bürgerlich Marco Baier (Musik), Das Alte Lager (CGI/VFX), Nurali Kushkov (Grading). (pd/nil)