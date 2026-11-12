Lorenz Clormann: «Ich wurde oftmals mit Seven verwechselt»

Mit seiner 20-Minuten-Ausgabe für Samsung löste der 48-jährige Loris Clormann einen landesweiten Shitstorm aus, gewann damit aber auch einen silbernen Cannes-Löwen. Beim ADC holte er zudem mehrere goldene Würfel. Im aktuellen Podcast erzählt der gebürtige Winterthurer von den letzten Stunden bei Weber, Hodel, Schmid, von seinem Underground-Techno-Club in Zürich West und von seiner Liebe zur Brutalismus-Architektur.

Loris Clormann ist in Winterthur aufgewachsen. Nach seiner Grafikerlehre arbeitete er im letzten Jahr ihres Bestehens bei Weber, Hodel, Schmid. Nach deren Konkurs absolvierte er ein Praktikum bei Scholz & Friends im boomenden Berlin der Nullerjahre, bevor er während dreieinhalb Jahren als AD bei Ruf Lanz arbeitete. Nach einer Werbepause als Betreiber eines Underground-Techno-Clubs im Zürcher Industriequartier war er zweimal für Jung von Matt/Limmat, für Publicis und während fünf Jahren als Leiter der Kreation bei Wirz tätig, wo er die kreative Umsetzung des Migros-Etats verantwortete. In diese Zeit fielen die Lancierung des NON-Biers und die Kampagne zum 100-Jahr-Jubiläum der Migros. Auf seinen verschiedenen Stationen arbeitete er unter anderem auch mit Alexander Jaggy, Lukas Frei und Thomas Wildberger zusammen. Neben der Werbung gestaltete Clormann während einiger Jahre die letzte Seite von «persönlich» und verfasste nach seinem Abgang bei Wirz für Hochparterre ein Buch über Brutalismus-Architektur in der Schweiz. Ende November gibt der Familienvater seinen nächsten beruflichen Schritt bekannt.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – dem ADC Switzerland, dem Club der führenden Kreativen, den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.