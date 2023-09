Die Migros lanciert mit SpinMania eine Sammelpromotion rund um Kreisel (persoenlich.com berichtete). Die Kreativ-Agentur ESE Agency unterstützt sie dabei mit Konzepten und Umsetzungen fürs Social-Media-Campaigning. Das Motto: Content von Klein für Gross.

Die Videorubriken von ESE Agency stellen Kinder ins Rampenlicht, wie es in einer Mitteilung heisst. Authentische Reaktionen auf den Spiel-und Sammelspass würden die Content-Pieces originell und einzigartig machen und Identifikationsfläche für Eltern bieten. So habe die Migros Kids auf der Strasse mit den quirligen Kreiseln überrascht und mit der Promotion Begeisterung entfacht. Das Resultat laut Mitteilung: Unbezahlbare Reaktionen mit «Jöö-Effekt». «Während früher in TV-Spots glückliche Kinder choreographiert wurden, hat man heute echte Testimonials. Ungekünstelt, glaubwürdig, nahbar», schreibt die Agentur.

Den Spiess umgedreht

In den Content-Gefässen werden Kinder gleich selbst zum Social-Media-Gesicht. Eine Kinder-Schauspielerin inszeniert Sketches wie die ganz grossen Internet-Comedians. Die Videos greifen den Internet-Zeitgeist auf – mit einem eigenen Spin: Themen direkt aus der Lebensrealität der Zielgruppe zwischen vier und zehn Jahren. Mit Augenzwinkern aufbereitet für junge und junggebliebene Eltern.



Ein weiterer Kinder-Moderator ging auf Sammeljagd am Point-of-Sale. Mit einem Ziel: Seine Sammlung komplettieren. «Wettsch tüschle?» – und die Kinderaugen leuchten. Win-Win für alle Beteiligten.



Von der Konzeption bis zur Produktion übernahm ESE Agency den kreativen Lead und setzte die Videos in drei Landessprachen um.

Verantwortlich bei Migros-Genossenschafts-Bund: Delia Candolo, Stephanie Künzler; verantwortlich bei ESE Agency: Elia Binelli (Gesamtverantwortung, Konzept), Emanuel Ernst, Damian Steffen, Aline Braun (Konzept), Moira Meier, Ian Weber, Elia Gagliotta (Produktion). (pd/cbe)