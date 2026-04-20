Publiziert am 20.04.2026

Im Zentrum der Kampagne steht der TV-Spot «Fisherman's Anthem», inszeniert vom schwedischen Director Collective StyleWar. Der neue Claim lautet: «Wenn das Leben rau ist, brauchst du was Starkes.»

Der Spot verzichtet auf klassische Produktinszenierung und setzt stattdessen auf eine atmosphärische Bildsprache, schreibt TBWA\Zürich in einer Mitteilung. Musikalisches Herzstück ist ein eigens entwickelter Anthem, eingesungen vom Männerchor Die Hamburger Goldkehlchen.

Flankiert wird der Film von einer OOH-Kampagne mit reduzierten Motiven und einer Fisherman-Figur, die spezifisch für den Schweizer Markt entwickelt wurde. Die Kampagne läuft schweizweit über CTV, Out-of-Home, Digital-Out-of-Home und Social Media. (pd/spo)