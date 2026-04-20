Im Zentrum der Kampagne steht der TV-Spot «Fisherman's Anthem», inszeniert vom schwedischen Director Collective StyleWar. Der neue Claim lautet: «Wenn das Leben rau ist, brauchst du was Starkes.»
Der Spot verzichtet auf klassische Produktinszenierung und setzt stattdessen auf eine atmosphärische Bildsprache, schreibt TBWA\Zürich in einer Mitteilung. Musikalisches Herzstück ist ein eigens entwickelter Anthem, eingesungen vom Männerchor Die Hamburger Goldkehlchen.
Flankiert wird der Film von einer OOH-Kampagne mit reduzierten Motiven und einer Fisherman-Figur, die spezifisch für den Schweizer Markt entwickelt wurde. Die Kampagne läuft schweizweit über CTV, Out-of-Home, Digital-Out-of-Home und Social Media. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei Fisherman’s Friend: Michael Geiseler (Regional Business Manager Western Europe) Madeleine Saxer (Brand Director), Luca Ferreti (Brand Manager); verantwortlich bei TBWA\Zürich: Manuel Wenzel, Sabrina Brandenburger, Mark Taylor, Hekuran Avdili, Jil Pettenhofer, Gvozden Milosevic (Kreation), Marion Schwager, Jasmine Pierce (Beratung), Carmen Aebischer, Toni Rubera, Noemi Rubera, Fabrice Studer (ViDo Produktion); verantwortlich bei Produktion: Tuna production, 2wei Musik.