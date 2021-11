Für die Lancierung von «oneplus» – Start ist am 16. November – wurde ein Kreativkonzept entwickelt, das die Produkteigenschaften, den Markenkern und die Markenwerte vereint und auf einzigartige Art und Weise nach aussen trägt. Im Zentrum steht die Vielfältigkeit des Angebots und die Passion für bestes Entertainment. Dafür hat sich CH Media Entertainment für ein Testimonial-Konzept entschieden und neun aussergewöhnliche «oneplus Heroes» entwickelt, heisst es in einer Mitteilung.

Botschafterinnen und Botschafter von «oneplus» sind eigens entwickelte Testimonials, sogenannte «oneplus Heroes», die jeweils ein Genre repräsentieren und in ihrer Gesamtheit für die Vielfalt des Streamingangebotes stehen. Die «oneplus Heroes» verkörpern den unverkennbaren Stil des Character-Designers Neil Stubbings und widerspiegeln den «oneplus»-Markenkern «Entertainment».

Jeder einzelne der insgesamt neun «oneplus Heroes» ist Expertin oder Experte für ein spezifisches Genre «und steht streamend im Mittelpunkt sämtlicher Kommunikationsmassnahmen», wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die «oneplus Heroes» präsentieren ihre Lieblings-Genres in den klassischen Kommunikationsmassnahmen und kuratieren ihr Genre auf den Social-Media-Plattformen und in den Newslettern, sie freuen sich auf neue Releases und empfehlen Klassiker. Abgerundet wird das 360-Grad-Konzept mit der Integration auf dem «oneplus»-Streamingdienst, wo die Userinnen und User einen der neuen «oneplus Heroes» als Profilbild auswählen können.

Die Kampagne umfasst sämtliche Disziplinen der klassischen Kommunikation. Radio-, TV- und Kinospots, Out-of-Home- und Below-the-Line-Massnahmen, Display- und Video-Ads, Social-Paid und SEA sowie Sonderwerbeformen in Print und auf Digitalplattformen. Das kreative Kernteam hinter der Kampagne sind Denise Hildbrand, Leiterin Marketing & PR CH Media Entertainment, sie verantwortet die Marken- & Kampagnenstrategie, der Mediengestalter und Art Director Oliver Fennel, der für die Konzeption und das Design verantwortlich zeichnet, und Motion Artist & Character Designer Neil Stubbings, der die «oneplus Heroes» kreiert hat und ihnen ihren Charakter verleiht.

«Ich freue mich sehr darauf, unsere ‹oneplus Heroes› zu lancieren und damit den Countdown für den Start von ‹oneplus› zu zünden. Das ganze Team hat etwas Einzigartiges, wahnsinnig Kreatives geschaffen und leidenschaftlich Vollgas gegeben – darauf bin ich sehr stolz», wird Denise Hildbrand zitiert. Im persoenlich.com-Interview verrät sie zudem, welches ihr persönlicher Hero ist.

Verantwortlich bei CH Media: Denise Hildbrand (Leiterin Marketing & PR), Lorin Segrada (Brand Manager), Vanessa Trieb (Polygrafin); externe Partner: Oliver Fennel (Art/Creative Director), Neil Stubbings (Character Design, Animation & Sounddesign), Adrian Strebel (Audioproduzent, UKO The Audio Suite), Jeffrey Baumann (Audioproduzent, UKO The Audio Suite), Markus Kenel (Audioingenieur, UKO The Audio Suite) Alessandro Marinelli (Sounddesigner, UKO The Audio Suite), Sebastian Harms (Motion Design), Christoph Hess (Text), Jingle Jungle AG (Sound-Effekte). (pd/cbe)