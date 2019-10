Feinheit: Leicht ironische Kurzfilme über Online-Glücksspiele

Das interkantonale Programm Spielen ohne Sucht lanciert im Auftrag von 16 Deutschschweizer Kantonen eine digitale Sensibilisierungskampagne zum Thema Online-Spielsucht. Mit leicht ironischen Kurzfilmen sollen die Risiken und das Suchtpotenzial von Online-Glücksspielen aufgezeigt werden. Die Verbreitung der Videoclips geschieht mit einem breiten Mix an digitalen Kanälen, wobei Spielen ohne Sucht mit der Kampagne auch eine eigene Facebook-Seite lanciert. Insbesondere via die sozialen Medien sollen dabei auch konkrete Tipps vermittelt werden, wie Spielende ihr Spielverhalten kritisch unter die Lupe nehmen können. Dies schreibt Feinheit, die verantwortliche Agentur in einer Mitteilung. Neben einem kostenlosen und anonymen Beratungsangebot steht auf www.sos-spielsucht.ch dazu neu auch ein ansprechende Landing Page mit Tipps zur Verfügung.

Die Kampagne ist Teil des Programms zur Glücksspielsuchtprävention, welches Sucht Schweiz und die Perspektive Thurgau im Auftrag von 16 Deutschschweizer Kantonen (AG, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SO, UR, ZG, AI, AR, GL, GR, SG, TG) durchführt. Konzipiert und umgesetzt wird die Kampagne von der Kommunikationsagentur Feinheit. Für Storyline & Film ist Crunchy Communications GmbH verantwortlich.

Verantwortlich bei Spielen ohne Sucht: Nadia Rimann (Projektleiterin, Sucht Schweiz) Livia Staub (Projektleiterin, Perspektive Thurgau); verantwortlich bei Feinheit: Simon Hugi (Projektleitung und Konzeption), Carmen Schoder (Stv. Projektleitung und Konzeption) Patrik Schmid (Online Marketing), Martin Schweizer (Online Marketing), Maria Balmer (Webkonzept), Nadine Siegrist (Webdesign), Alban Bochsler (Frontend). (pd/eh)