Wirz: Märchenhafte Kreisel-Promotion lanciert

In der grossen Herbstpromotion der Migros dreht sich alles um kleine Holzkreisel, die zu Figuren zusammengesteckt werden können. Die Wirz Group hat diesen Spielzeugen mit einem Designkonzept Leben eingehaucht und eine ganze Märchenwelt rund um die Figuren kreiert.

Pro 20-Franken-Einkauf ein Spiel- und Sammelelement bekommen – dieses Promotionskonzept der Migros gehört seit mehr als einem Jahrzehnt zum Marketinginventar der Migros. Umso wichtiger, dass man es immer wieder mit frischen Ideen und Impulsen belebt, schreibt Wirz in der Mitteilung dazu.

In der neusten Auflage setzt die Migros auf Holzkreisel, die sich mit einem Holzkörper zu Figuren kombinieren lassen. Wirz hat dafür das Grundkonzept einer verspielten Märchenwelt entwickelt und in Zusammenarbeit mit der Marketing-Agentur PPI Worldwide und dem Autor Alexander Volz die Figuren in Ritter und Räuberin, Leucht-Geist und Nixe, Zyklop, Glitzer-Drache, Koboldin und viele weitere Geschichten-trächtige Fabelwesen transformiert. Insgesamt 22 Charaktere animieren so zum Sammeln und zum Spielen. Zur Aufbewahrung und als Inspiration mit verschiedenen Spielvarianten gibt es eine Sammelbox zu kaufen.

Kommunikation mit breitem Aufgabenkatalog

Figuren, deren Köpfe Kreisel sind: Das ist erklärungsbedürftiger als Murmeln oder Sammelbilder. Und die Märchenwelt stellt zusätzliche kommunikative Anforderungen. Für die Umsetzung setzte Wirz konsequent auf Animation. So war es möglich, die Funktion der Kreisel und ihre Interaktion mit einem Figuren-Körper abzubilden. Gespielt wird die Kampagne in einer Vielzahl von Kanälen. Die Basis legt ein animiertes Key Visual mit einem stilisierten SpinMania-Kreisel und zwei ausgewählten Figuren vor den vier definierten Bereichen der Märchenwelt – Berge, Wasser, Wald und Schloss. Das Herzstück ist ein Film, animiert von Nerd Productions London unter Regie von Light & Mathematics, die alle geforderten didaktischen Elemente der Kommunikation in eine aktionsreiche, amüsante 25-Sekunden-Story packen.

Ergänzend gibt es auf migros.ch/spinmania von Alexander Volz verfasste Märchen mit den SpinMania-Charakteren als Hörbücher, vertont bei Jingle Jungle und zusätzlich beworben mit Spotify Audio-Ads. Eine Social-Media-Kampagne und verschiedene in Zusammenarbeit mit der Hamburger Agentur MUTABOR entwickelte digitale Massnahmen komplettieren den vielfältigen Kommunikationsmix.

Verantwortlich beim Migros-Genossenschafts-Bund: Sara Schneider (Abteilungsleiterin Promotionen & Aktivierung), Stephanie Künzler (Projektleiterin Promotionen & Aktivierung), Delia Candolo (Junior Projektleiterin Promotionen & Aktivierung), Kathrin Lamm (Projektleiterin Digital), Celina Bernasconi (Projektleiterin Media); verantwortlich bei Wirz Group: Lorenz Clormann, Thomas Kurzmeyer, Chantal Heimo, Adrian Busse, Mark Stahel, Zara Velchev, Evelyn Schellenberg, Luigi Vitiello, Nico Keramaris, Cosima Lang, Naomi Meran, Tim Lieberherr, Florian Joller, Vanessa Lehmann-Spalleck, David Offermann, Janna Löhr, Eva Bachmann, Erasmo Palomba, Nadja Kilchhofer, Ruwanie Hayoz, Giovanni Bucca, Yussef Serrat, Oliver Fäs, Sonja Jegen, Karin Gartmann, Rahel Signer, Corinne Räber; Key Visual Produktion: Visualeyes International AG (Produktion), Amadeus Waltenspühl (Illustration), Tobias Stierli (Flaeck), Jenue (3D-Rendering). Filmproduktion: NERD Productions (Produktionsfirma), Light & Mathematics (Regie), Jingle Jungle (Tonstudio), Federico Bettini/Colin Schmid (Musikkomposition). PPI worldwide: Rut Sanz (Produktion & Logistik Manager), Criz Jamers (Sales & Marketing Director Europe) & Isaac Audouard (Creative Department). Webdesign: MUTABOR. Storytelling: Alexander Volz. Media: Webrepublic, dentsu. (pd/wid)