Agrarmedien: TierWelt-Portal geht im neuen Kleid online

Publiziert am 26.10.2026

Seit Montag ist die Onlineplattform der Zeitschrift TierWelt mit neuer Struktur, angepasster Navigation und kürzeren Ladezeiten aufgeschaltet. Laut Mitteilung stehen die Inhalte der Redaktion im Zentrum, darunter Reportagen, Hintergrundberichte und Serviceinformationen zu Tieren, Natur und Umwelt. E-Paper, Newsletter und Kleinanzeigen sind direkt von der Startseite aus erreichbar.

Der Relaunch gehört zum Ausbau des Heimtiergeschäfts der Schweizer Agrarmedien (SAM). Im August hatte das Unternehmen die Übernahme der Marktplätze tier-inserate.ch und petfinder.ch sowie der Zeitschriften «Welt der Tiere», «Schweizer Hundemagazin» und «Schweizer Katzenmagazin» bekannt gegeben (persoenlich.com berichtete). Inzwischen wurde auch tier-inserate.ch technisch und optisch erneuert.

Im Zentrum der Strategie steht die Vernetzung der Angebote. Nutzerinnen und Nutzer sollen künftig ohne Umweg zwischen journalistischen Beiträgen, Serviceangeboten und den Inseraten der Marktplätze wechseln können. Einen Zeitplan dafür nennt der Verlag nicht. «Wir entwickeln die Schweizer Agrarmedien konsequent zu einem modernen digitalen Medienhaus weiter», lässt sich CEO Peter Neumann in der Mitteilung zitieren. Ziel sei ein «digitales Ökosystem», das von der Information bis zum konkreten Angebot auf den Marktplätzen reiche.

Auch die Vermarktung soll von der Verknüpfung profitieren. Laut Mitteilung erlaubt die Kombination von Printmarken und Onlineplattformen Werbekunden eine kanalübergreifende, zielgruppengenaue Ansprache. Wie entsprechende Angebote konkret aussehen, bleibt offen.

Neben den Heimtiertiteln gehören zum Portfolio der SAM unter anderem die BauernZeitung und das Agrarmagazin «die grüne». Dazu kommen die Plattformen agropool.ch und agrarjobs.ch. (pd/cbe)