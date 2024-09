Team Connect: Micasa will die Kundinnen und Kunden inspirieren

Publiziert am 16.09.2024

Im Zuge der langfristig geplanten Weiterentwicklung der Marke Micasa wurde Team Connect damit beauftragt, eine Kampagne zur neuen Markenstrategie zu entwickeln. Bei der engen Zusammenarbeit lag der Fokus auf den individuellen Bedürfnissen und Wünschen der Kundschaft, heisst es in der Mitteilung. Das neue Markenversprechen von Micasa lautet: Wir bereichern das Leben der Menschen, indem wir inspirierende und bleibende Wohn- und Wohlfühlwelten schaffen.



Unter dem Motto «Raum voller Möglichkeiten» inszeniert die neue Kampagne Micasa als Inspirationsquelle für ein individuelles Zuhause, nicht nur als Möbelhaus. Zwei Filme und aufmerksamkeitsstarke Sujets zeigen, wie Micasa-Produkte zu aussergewöhnlichen Wohnwelten kombiniert werden können, die auf den Wünschen und Bedürfnissen der Kundschaft aufbauen.

«Nicht Micasa bestimmt, wie die Menschen in der Schweiz leben wollen, sondern die Kundinnen und Kunden selbst», wird Fabian Röthlisberger, Head of Marketing & E-Commerce von Micasa, zitiert.

Was gibt es Schöneres, als in ein Kissenmeer abzutauchen und sich von seinen Träumen treiben zu lassen? Oder ein gemeinsames Essen unter dem Sternenzelt? Die Möglichkeiten für eine kreative Gestaltung der eigenen vier Wände sind unendlich. Damit alle ihre Wohnträume erfüllen können, liefert Micasa die Möbel und die Inspiration dazu. Mit immer neuen Designs und langlebigen Materialien will Micasa die Menschen in der Schweiz dabei unterstützen, sich ihren ganz persönlichen «Raum voller Möglichkeiten» zu schaffen.



Die Kampagne ist ab sofort in der ganzen Schweiz auf allen relevanten Kanälen zu sehen. (pd/wid)