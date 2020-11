von Edith Hollenstein

Im Rennen um die alljährlichen Storytelling-Meisterschaften zur Weihnachtszeit will die Migros dieses Jahr richtig gross Spannung aufbauen. Nach dem ersten Online-Teaser-Spot von Anfang November, veröffentlicht die Grossverteilerin auf ihrem YouTube-Kanal zwei weitere Spots. In einem spielt wiederum Mauri eine tragende Rolle. In seinem Deko-Fieber hat er fünf statt nur vier dicke Kerzen auf dem grünen Kranz platziert, woraufhin er einen nicht besonders ehrerbietenden Rüffel von Stefan kassiert:







Im anderen Spot geht es um Lara und Jean. Die Zutaten für ihr Backvorhaben unterscheiden sich stark:

Die vollständige Migros-Weihnachtskampagne und der zugehörige Hauptspot werden in der zweiten Novemberhälfte Premiere feiern. «Bis dahin werden stimmige Weihnachtskurzspots auf den Hauptspot gluschtig machen», erklärte Sprecher Patrik Stöpper vor Wochenfrist (persoenlich.com berichtete).

Verantwortlich dafür zeichnet Wirz, die Leadagentur der Migros.