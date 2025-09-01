Publiziert am 01.09.2025

Die Migros lanciert ab 1. September ihr neues Handy-Abo Migros Mobile und löst damit M-Budget Mobile ab (persoenlich.com berichtete). Die Zürcher Kreativagentur ESE Agency gewann den Pitch für die Launch-Kampagne, die mit überlangen Begrüssungsformeln in Schweizer Dialekten auf sich aufmerksam macht. Von «Salettiiiiiii» über «Grüessech» bis «Alleeegra» reichen die Headlines der Werbemittel.

Das neue Telekommunikationsangebot positioniert sich im Tiefpreis-Segment und nutzt das 5G-Netz von Swisscom. Neben günstigen Preisen verspricht Migros Mobile Rundum-Lösungen inklusive Internet, Festnetz und TV sowie Vergünstigungen für Familien und WGs. «Heutzutage ist es nicht einfach, das richtige Abo zu finden – Rabatte hier, versteckte Kosten da. Mit Migros Mobile bieten wir Abos, bei denen die Preise fair bleiben und der Service stimmt», wird Rémy Müller, Leiter Marketing & Kommunikation bei der Migros, in einer Mitteilung zitiert.

Die Kampagne von ESE Agency setzt auf Nahbarkeit und feiert laut Agenturangaben bewusst die regionalen Dialekte der Schweiz. «Mit der Kampagne wollen wir zelebrieren, was verbindet: Kommunikation – und damit Sprache», so Creative Director Elia Binelli. Das Konzept erstreckt sich über verschiedene Kanäle von Out-of-Home über Social Media bis zu Online-Ads.

Visuell vereint die Kampagne Zeitlosigkeit mit modernem Touch. Die Bilder im Vintage-Look des Fotografen Lennart Ritscher widerspiegeln die Idee der Tiefpreise, während knallig orange «M-Devices» als stringentes Element durch das gesamte Bildkonzept ziehen. Die Werbemittel entstanden in Zusammenarbeit mit Visual Eyes für die Foto-Produktion, Lorenz Wahl für die Retusche und Detail AG für die Reinzeichnung Print. (pd/cbe)