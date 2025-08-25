Publiziert am 25.08.2025

«Unsere Kundinnen und Kunden wollen heute keinen Tarifdschungel, sondern Klarheit», begründet Rémy Müller, Leiter Marketing bei Migros, den Schritt weg von «M-Budget Mobile» hin zu «Migros Mobile». Die neue Marke verzichtet auf komplizierte Aktionsmodelle und setzt auf transparente Preisgestaltung, steht in einer gemeinsamen Medienmitteilung von Migros und Swisscom.

Das neue Angebot umfasst vier verschiedene Mobilfunkabos sowie Produkte für Internet, TV und Festnetz. Alle Tarife nutzen das 5G-Netz von Swisscom. Familien und Wohngemeinschaften erhalten Rabatte für mehrere Anschlüsse im selben Haushalt.

«Unkomplizierte Produkte und transparente Preise»

Melanie Schefer Bräker, Leiterin Zweit- und Drittmarken bei Swisscom, betont: «Migros Mobile steht für hohe Qualität, innovative und unkomplizierte Produkte sowie transparente Preise.»

Bestehende M-Budget Mobile Kunden können ihre Verträge unverändert weiter nutzen. Sie erhalten jedoch automatisch mehr Datenvolumen. Neukunden können die Abos ab 27. August buchen. Für bestehende Kunden treten die Verbesserungen am 10. September in Kraft. Der Verkauf erfolgt online, über eine kostenlose Hotline, beim Kundendienst in Migros-Filialen und im Mobilezone-Läden. (pd/nil)