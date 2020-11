Im Gegensatz zu Coop, der mit Nevi an den Start geht (persoenlich.com berichtete), lässt der Migros-Weihnachtswerbespot länger auf sich warten. Er wird in der zweiten Novemberhälfte Premiere feiern, wie die Migros auf Anfrage sagt. «Bis dahin werden stimmige Weihnachtskurzspots auf den Hauptspot glustig machen», erklärt Sprecher Patrik Stöpper. So etwa dieser hier:

Im Spot geht es um Mauri, der entschieden hat, dass es wieder kitschig werden darf – auch wenn es erst November ist. «Ein Haus voller Geschichten – und die Migros mittendrin. Hier dreht sich alles um die Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses. Sie erleben die mehr oder weniger besinnlichen Momente der Weihnachtszeit und meistern Situationen, wie wir sie alle kennen», so die Beschreibung auf Youtube, wo der Kurzspot breit ausgespielt wird.

Die Migros hat verschiedene Spots produziert, «die alle auf ihre ganz eigene Art auf die Weihnachtszeit einstimmen sollen». Verantwortlich für den Weihnachtswerbespot zeichnet Wirz, die Leadagentur der Migros. (eh)