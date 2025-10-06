Scholz & Friends: Mit einem Lächeln und einem Stück Schoggi

Publiziert am 06.10.2025

Die Kampagne positioniert die Schweizer Traditionsmarke mit einer positiven Botschaft: Trotz alltäglicher Herausforderungen soll das Positive im Vordergrund stehen. Der Spot setzt auf Hollywood-Schauspieler Jason Isaacs, der unter anderem für seine Rolle als Lucius Malfoy in der Harry-Potter-Saga bekannt ist. In den Videos begegnet Isaacs unerwarteten Situationen mit Charisma und einer Tafel Cailler – beispielsweise in pinker Bekleidung in den Skiferien.

Das Jahr 2025 markiert für Cailler einen Meilenstein: 150 Jahre nach der Erfindung der Milchschokolade durch Daniel Peter, den Schwiegersohn des Gründers François-Louis Cailler, hat sich die Marke erneuert (persoenlich.com berichtete).

Die orchestrierte Kampagne umfasst TV-Spots, Online-Videos und Social-Media-Formate. Flankierend kommen Display-Banner, Plakate, Sponsored Content, Influencer-Kooperationen, Point-of-Sale-Massnahmen und eine Consumer Promotion zum Einsatz. Die Kampagne ist seit dem 6. Oktober in der Deutschschweiz und Romandie zu sehen. (pd/spo)