Publiziert am 14.10.2026

Brack Business, die Geschäftskundensparte des Online-Händlers Brack, hat ihre erste nationale Imagekampagne gestartet. Wie das Unternehmen mitteilt, soll damit die Bekanntheit der Marke und des Leistungsangebots bei ausgewählten Zielgruppen erhöht werden. Brack Business richtet sich an fünf Gruppen: Start-ups, Schulen, Behörden, KMU und Grossunternehmen.

Die Kampagne arbeitet mit Jobtiteln wie «Chief Kaffeekapsel Officer», «Head of Bürostuhl-Evaluation» und «Lehrerin für Papierbestellung». Sie stehen für zeitaufwändige Aufgaben wie Lizenzverlängerungen oder den Vergleich von Bürostuhl-Angeboten, die von der eigentlichen Arbeit ablenken. Der Kampagnensatz lautet «Nicht dein Job. Unser Job.»

Roman Reichelt, Chief Marketing & Communications Officer bei Brack.Alltron, erklärt, niemand werde Lehrerin, um Materiallisten abzutippen, und niemand gründe ein Start-up, um Kabelkanäle auszuwählen. Brack Business biete spezialisierte Angebote, Sortimente, IT-Anbindungen und Sonderkonditionen für Firmen und wolle den Kundinnen und Kunden so Zeit für andere Aufgaben verschaffen.

Inhouse mit Freelancer-Unterstützung

Entwickelt wurde die Kampagne inhouse, unterstützt vom Kreativ-Freelancer Lorenz Clormann. Eingesetzt wird ein auf B2B ausgerichteter Mediamix aus Fachmedien, digitalen Kanälen und zielgruppenspezifischen Formaten. Brack Business setzt dabei nach eigenen Angaben auf langfristigen Markenaufbau.

Zusätzlich zur Kampagne geht Brack Business Partnerschaften mit dem Swiss Venture Club (SVC), den Swiss Startup Nights und dem Businessnetzwerk Swiss Ladies Drive ein. Beim SVC will das Unternehmen an Veranstaltungen in der Deutsch- und Westschweiz präsent sein und mit Unternehmerinnen und Unternehmern ins Gespräch kommen. Mit den Swiss Startup Nights soll die Zusammenarbeit junge Unternehmen von Beginn an begleiten. Beim Netzwerk Swiss Ladies Drive ist Brack Business neu Hauptpartner und unter anderem am Female Innovation Forum als Sponsor des Innovator of the Year Award präsent. (pd/spo)