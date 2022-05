Annabelle: Nathalie De Geyter wird Creative Director

2015 stiess Nathalie De Geyter als Mode-Assistentin zur Frauenzeitschrift Annabelle und übernahm 2019 mit der Funktion der Head of Fashion die Leitung des Modeteams. Neu wird die Baslerin als Creative Director in enger Zusammenarbeit mit der Chefredaktion und dem Art Department die visuelle Umsetzung sämtlicher Lifestyle-Themen im Heft beaufsichtigen, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie wird weiterhin das Modeteam leiten und ressortübergreifend die Lifestyle-Planung betreuen – von Mode über Beauty und Gourmet bis zu Reisen und Design. «Diese neu geschaffene Position erlaubt es, die unverkennbare visuelle Sprache von Annabelle weiter zu schärfen und die optische Umsetzung von Geschichten über die Ressortgrenzen hinweg abzustimmen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Nathalie De Geyter studierte Kunst und visuelle Kommunikation in Basel, war beim deutschen Online-Retailer mytheresa.com als Fashion Editor tätig und in New York als freischaffende Stylistin. Als Mitglied der Swiss Fashion Association setze sie sich für die Förderung des Schweizer Modedesigns ein. Bei Annabelle war sie für den Relaunch im letzten Jahr mitverantwortlich. Zudem habe sie das Magazin mit «preisgekrönten Modestrecken und starken Covers» geprägt. (pd/tim)