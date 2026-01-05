Omega: Offizieller Zeitnehmer wirbt mit einem Dutzend Athleten

Publiziert am 05.01.2026

Die Kampagne besteht aus einer Bilderserie und einem Begleitvideo. Die Bilder zeigen zwölf Athletinnen und Athleten vor weissem Hintergrund in ihren jeweiligen Disziplinen.



Das Video dokumentiert drei Phasen: Vorbereitung, Wettkampf und Siegerehrung. Dabei wird die Zeitmess-Technologie des Unternehmens gezeigt. Das Video verwendet Archivmaterial und einen Herzschlag-Soundtrack, wie Omega in einer Medienmitteilung schreibt.



Wie Omega auf Anfrage mitteilt, hat das Unternehmen die Kampagne in Eigenregie realisiert, ohne Zusammenarbeit mit einer externen Werbeagentur.

In der Kampagne sind unter anderem das Schweizer Curling-Team Schwaller, der Schweizer Para-Alpinskifahrer Théo Gmür und die Schweizer Freestyle-Skierin Fanny Smith zu sehen. Insgesamt wirken zwölf Sportlerinnen und Sportler aus verschiedenen Nationen und Disziplinen mit.