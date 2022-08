Das Kantonsspital Aarau (KSA) hat eine neue Omnichannel-Gesundheitskampagne lanciert. Am 22. August 2022 startet die Kampagne mit dem Fokusthema Krebs. Sie setzt vor allem auf Authentizität und beleuchtet die emotionale Seite einer Krebserkrankung aus dem Blickwinkel betroffener Patientinnen und Patienten. Das Konzept sei in mehrfacher Hinsicht «besonders»: «Die Kampagne wurde unter aktiver Mitwirkung von an Krebs erkrankten Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen realisiert, was eine hohe Authentizität in allen unseren Beiträgen schafft», lässt sich Ralph Schröder, Leiter Content und Kampagnen-Management KSA, in einer Mitteilung heisst.

Krebs ist vielschichtig in Ursache, Verlauf und Therapie, aber für Betroffene immer ein Schicksalsschlag. Mit dieser Kernbotschaft richtet sich das KSA im Rahmen seiner neuen Gesundheits- und Aufklärungskampagne an die breite Bevölkerung sowie die Ärzteschaft.

Im Mittelpunkt aller Beiträge, ob im begleitenden Magazin, auf der Kampagnenwebsite krebs.ksa.ch, auf Social Media oder in Kino- und Videobeiträgen stehen betroffene Patientinnen und Patienten. Sie erzählen ihre Krankheits- und Lebensgeschichten, berichten über Angst und Hoffnung und den psychischen Umgang mit der Erkrankung. Denn von Krebs Betroffene und Langzeitüberlebende sind vor allem seelisch herausgefordert. Heilung oder Verbesserung der Lebensqualität bedeute für sie vor allem psychische Krankheitsverarbeitung, um den Lebensmut zu bewahren oder wiederzugewinnen. Das Kampagnenkonzept soll genau diese wichtige Dimension der Erkrankung versinnbildlichen.

«Das Thema Krebs kommunikativ aufzuarbeiten war eine facettenreiche Herausforderung. Der einzige Weg, der die betroffenen Patientinnen und Patienten sowie die Ärzteschaft gleichermassen überzeugte bestand darin, mit Wort, Bild und Ton das Seelenleben der Betroffenen, die Emotionalität, sicht-, hör- und spürbar zu machen», wird Tarja Zingg, Geschäftsführerin und Kampagnenleiterin von der Gesundheitsmarketingagentur Lumina Health, zitiert.

Auf der Kampagnen-Website, via Social Media, Ads, auf Plakaten, mit Videos und Kinowerbung sowie im demnächst erscheinenden Patientenmagazin werden verschiedene Aspekte der Krebserkrankung, der Behandlungsmöglichkeiten und des Genesungsprozess' im Vordergrund stehen.

Verantwortlich beim KSA: Julien Buro, Ralph Schröder, Claudia Morach; verantwortlich bei Lumina Health: Tarja Zingg (Strategie & Konzept), Debi Balmer (Design), Lena Rauh (Digital Campaign Management), Stefan Zingg (Konzept & Text); Fotografie: Phil Wenger; Google Ads: Klickwerkstatt; Mediaplanung: JBW Media, Video: Maybaum Film. (pd/tim)