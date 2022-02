Im Rahmen der Award Night von Best of Swiss Web wird am 7. April 2022 zum 18. Mal die beste crossmediale Kampagne durch eine branchenanerkannte Expertenjury gekürt. Auch das Publikum erhält im Vorfeld wieder die Möglichkeit, den persönlichen Favoriten zu wählen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Insgesamt wurden in diesem Jahr 36 Kampagnen anlässlich des Goldbach Crossmedia Awards eingereicht. Wie in den Vorjahren können nun auch Kunden, Agenturen und andere Interessierte – unabhängig von der Auswahl der Jury – für ihren Favoriten abstimmen.

Noch bis zum 14. März 2022 kann für den Publikumspreis per Online-Tool gevotet werden. Zur Auswahl stehen folgende Kampagnen: