Halder Record: Roger hat die Qual der Wahl

Publiziert am 14.10.2025

Seit bald 20 Jahren wirbt Roger Federer für die Kaffemaschinen von Jura. Das Schweizer Unternehmen setzt diese Partnerschaft fort. In einer neuen Kampagne, die in Zusammenarbeit mit der Zürcher Agentur Halder Record entwickelt wurde, zeigt der Tennisspieler die Funktionen der Vollautomaten.

Herz der Kampagne bildet ein Spot, in dem Federer von der grossen Auswahl an Optionen seiner Kaffeemaschine zunächst überfordert zu sein scheint. Plötzlich befindet er sich auf dem Jura Campus im solothurnischen Niederbuchsiten, wo das Unternehmen seine Produkte entwickelt. In einem futuristischen Dekor werden ihm vier Zubereitungsarten vorgestellt: Hot Brew, Light Brew, Cold Brew und Sweet Foam.

Die Zusammenarbeit zwischen Jura und Federer besteht seit 2006. Bei der Erarbeitung der Geschichte stand «online first» im Vordergrund, heisst es in einer Mitteilung. So entstanden kleine Episoden, die sich einzeln oder modular zusammengesetzt erzählen lassen. Die Kampagne umfasst Langversionen sowie Kurzformate für TV und Online-Kanäle. Die Kampagne wird weltweit in 16 Sprachen eingesetzt – auch am Verkaufspunkt. (pd/spo)