Equipe Rouge: Runder Tisch für 200 Jahre Mobiliar

Publiziert am 30.01.2026

Die Mobiliar wurde 1826 als Genossenschaft gegründet und stellt ihren genossenschaftlichen Gedanken unter dem Motto «Besser zusammen» ins Zentrum der Jubiläumsaktivitäten. Das Versprechen «Gemeinsam für morgen. Seit 1826» verknüpft die Herkunft und Zukunftsorientierung des Unternehmens, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

«Unter dem Leitmotiv ‹Besser zusammen› entstehen vielfältige Initiativen und Aktionen in der ganzen Schweiz», wird Michel Gicot, Leiter Jubiläum, zitiert. «Wir wollen die Menschen zusammenbringen und begeistern, getreu unserer genossenschaftlichen Werte: menschlich, nah und verantwortungsvoll», ergänzt Gicot in einem persoenlich.com-Interview.

Die Kampagne setzt auf emotionale Geschichten, visuelle Symbole des Miteinanders und eine klare Markenführung über alle Kontaktpunkte hinweg. Im Spot sägt eine Frau rechteckige Tische rund, damit alle gleichberechtigt Platz nehmen können – eine bildstarke Metapher für den genossenschaftlichen Ansatz.

Die Printsujets zeigen alltägliche Situationen vom Meeting über den Apéro bis zum Anfeuern im Stadion. Dazu gehört auch eine eigens entwickelte Jubiläumsedition des Mobiliar-Logos.

Davide Pincin, Leiter Marketing, sagt: «Mit der Kampagne wollen wir den Kern unserer genossenschaftlichen DNA nach aussen tragen und unser Selbstverständnis des Zusammenhalts mittels überraschender und bildstarker Geschichten verankern.»

Die Equipe Rouge besteht aus dem langjährigen Branding-Partner MetaDesign und weiteren Spezialisten aus der Publicis Groupe. Die mediale Ausspielung wurde von Mediatonic geplant und umfasst TV, Kino, Out-of-Home und Social Media.

Ergänzt wird die Kampagne durch digitale Massnahmen, PR-Aktivitäten sowie regionale Engagements und Initiativen für Mitarbeitende.

Auftakt in Bern auf dem Bundesplatz

Am Donnerstagabend feierte die Mobiliar auf dem Bundesplatz in Bern den Auftakt zu ihrem 200-Jahr-Jubiläum. Mit einer Lichtshow, Eiskunstlauf-Artistik sowie Auftritten von ESC-Teilnehmerin Zoë Më lud die Versicherung Mitarbeitende, Kundinnen und Kunden sowie die Bevölkerung zum gemeinsamen Feiern ein.

Das Unternehmen kündigte zudem eine «Zusammentour» an, bei der ein runder, roter Tisch als Symbol des Austauschs durchs ganze Jahr an verschiedenen Events präsent sein wird.

(pd/cbe)

Credits Verantwortlich bei der Mobiliar: Michel Gicot (Leiter Jubiläum), Yassin Sebai (Projektleitung Jubiläum), Irene Fischbach (Leiterin Unternehmenskommunikation), Davide Pincin (Leiter Marketing), Carmen Broger, Silvia Siffert (Themen-Ownerinnen Jubiläum), Susanne Maurer (Redaktorin Unternehmenskommunikation), Martinelli Alessandra (Social-Media-Managerin), Angéline Willisch, Caroline Fricker, Michel Sulser (Marketing Communication Managers); verantwortlich bei Equipe Rouge: Türi Cengiz (Client Lead), Pascal Winkler, Josephine Albers (Strategy), Basil von Meiss, Rob Hartmann (Creative Direction), Anna Leudolph (Copywriting), Michel Kissling, Martin Nobs (Art Direction), Sabrina Übersax, Anna Fürer (Brand Design), Isabelle Bichsel, Andrea Schütz, Max Brunner (Account Management and Consulting), Kerstin Reulin (Producing); externe Partner: Farbfilm (Produktion), Florian Brunner (Executive Producer) Tore Frandsen (Director), Jan Mettler (Director of Photography), Gustav Richter (Line Producer), Anders Jon (Editor), Atelier Lomann (Production Design), Raphael Toel (Gaffer),Deebeephunky Berlin (Casting), Arianna Pianca (Styling), Mikael Balle (Colorist), Play Head (Music Composer), Jingle Jungle (Sound Studio), Sebahat FILM + FOTO (Fotoproduktion), Jonathan Heyer (DOP/Fotograf), Michèle Aschmann (Bildbearbeitung), Mediatonic (Media), David Hoesli, Cedric Zwicky, David Rahenbrock.