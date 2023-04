Misenso, ein Start-up der Migros, fasste im Jahre 2020 den Plan, den Markt für Optik und Hörgeräte auf den Kopf zu stellen. Schweizweit sollen für alle erschwingliche (Designer-)Brillen, hochwertige Hörgeräte und erstklassiger Service angeboten werden. Dies alles direkt in der Migros.



In den vergangenen knapp drei Jahren hat die Agentur Freundliche Grüsse der Marke Misenso eine eigene Identität gegeben, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt. Im Zentrum stehe «ein klares, reduziertes Branding». Zeitgleich zur Erstellung und des CI/CD samt Typografie und Farbpalette entwarf die Agentur auch das POS-Konzept sowie die Farbgestaltung der Shops. Mittlerweile gibt es über 16 Fachgeschäfte. «Misenso ist rasch gewachsen», heisst es. «Es ist wichtig, dass wir mit der Expansion viele Menschen erreichen können», so Désirée Poffet, Head of Marketing bei Misenso, im persoenlich.com-Interview.

Die Konkurrenz insbesondere im Bereich Brillen ist gross, heisst es weiter. Umso wichtiger sei es, kommunikativ anders daherzukommen. Während die Optik-Branche auf Models setze, um ihre Brillen zu präsentieren, habe man sich für einen anderen Weg entschieden: Nämlich keine Gesichter zu zeigen, sondern direkt aufs Produkt zu gehen und die Aufmerksamkeit mit Headlines zu erlangen. Monatlich verantwortet die Agentur neue Kommunikationswellen, die online, in Print und in den Stores zum Einsatz kommen.

Neue Eigenmarke «misenso»

Während das Sortiment im Bereich Brillen und Hörgeräte verschiedene Marken beinhaltet, wurde kürzlich eine neue eigene «misenso»-Kollektion entworfen. Aufgrund der erschwinglichen Preise ermöglicht Misenso allen den Zugang zu einem modernen Brillendesign. Dies wird auch in der Kampagne mit einem Augenzwinkern vermittelt: Die Brillen sind für Giorgio & Armando, Yves, Saint und Laura, auch für Coco & Chantal.

Verantwortlich bei Misenso: David Resch (Geschäftsführer), Désirée Poffet (Head of Marketing), Matias Lopez (Marketing Manager); verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Samuel Textor, Pascal Deville (Creative Direction), Laura Leuenberger (Art Direction), Seraina Meier (Grafik), Christian Stüdi, Julian Riegel (Text), Marion Schwager (Beratung). (pd/cbe)