Publiziert am 04.09.2025

Pflegefachkräfte sind stark nachgefragt und schwer zu gewinnen. Der Pflegeberuf ist oft mit Vorurteilen behaftet, die insbesondere jüngere Menschen davon abhalten, sich für eine Stelle zu bewerben. Die Kampagne stellt die positiven Seiten der Pflege in den Vordergrund und macht gleichzeitig die Anforderungen an die Pflegenden deutlich. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Senevita formulieren diese Anforderungen selbst.

Im Mittelpunkt stehen Interview-Situationen, in denen Seniorinnen und Senioren die Frage «Was ist gute Pflege?» beantworten. Ihre Antworten sind laut einer Mitteilung vielfältig, ehrlich und mit einem Augenzwinkern präsentiert.

Zusätzlich wurde eine Video-Serie produziert, in der Bewerbende nicht auf HR-Personal, sondern auf die Bewohnenden treffen, die ungewöhnliche Anforderungen stellen. Die Kampagne läuft auf TikTok, Meta, LinkedIn, YouTube und Display und richtet sich hauptsächlich an junge Zielgruppen.

Seit dem Start der Kampagne im Mai 2025 stieg die Anzahl der Bewerbungen für Pflege- und Betreuungsstellen laut Mitteilung um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bei gleicher Anzahl ausgeschriebener Stellen. (pd/cbe)