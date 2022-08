Das Leben ist kompliziert. Wer kennt nicht die Situation, in der man sich gerne rechtlich beraten lassen würde, aber den Aufwand scheut? Ylex bietet gemäss einer Mitteilung mit seinem «einfachen Rechtszugang zu klar definierten Preispaketen ab 60 Franken eine Lösung für all diese Menschen und demokratisiert damit das Rechtssystem, indem es allen den Zugang zum Recht ermöglicht». Die Rechtsberatung ist online, telefonisch oder persönlich bei einem Besuch in einer der derzeit vier Walk-in-Stores in Bern, Winterthur, St. Gallen und Zürich möglich.

Um Ylex und ihre Dienstleistungen bekannt zu machen, hat Grip eine Kampagne entwickelt, welche die meistverbreiteten Konflikthemen in den Mittelpunkt stellt. Die ersten Kampagnenspots greifen drei emotionale Themen aus dem Umfeld des Arbeits-, Miet- und Scheidungsrechts auf. Die Spots gehen mitten in den Gefühlsausbruch der jeweiligen Personen ein und bringen nonverbal ihre Empörung über ihren Vorfall zum Ausdruck. Ihre Gedanken werden textlich eingeblendet und in knappster Form auf den Punkt gebracht.

«Es ist uns wichtig die oftmals bestehende Überforderung bei juristischen Auseinandersetzungen authentisch zu zeigen. Denn diese Menschen sind mit komplexen Fragen konfrontiert, manchmal sind sie einfach kompliziert, manchmal machen sie nachdenklich, traurig oder sogar wütend. Da möchte Ylex einfach und kompetent Hand bieten und unsere Kundinnen und Kunden durch diese Situationen begleiten», lässt sich Ioannis Martinis, Leitung Kommunikation & Marketing von Ylex, in der Mitteilung zitieren.

Flankiert werden die Spots von einer Typographie-Kampagne, die über Social Ads, YouTube-Pre-Rolls oder Displays verbreitet werden. «Jede Botschaft ist auf ein Wort beschränkt. Ein einziges Wort, das durch seine dramaturgische Animation das rechtliche Spannungsfeld, das es bedient, nicht nur textlich, sondern auch szenisch umsetzt», wird Daniel Schranz, CD bei Grip, zitiert.

Verantwortlich bei Ylex: Ioannis Martinis (Leitung Kommunikation & Marketing), Daniel Siegrist (Verwaltungsrat); verantwortlich bei Grip: Daniel Schranz (CD), Sandro Nicotera und Florian Steiner (Konzept/Art Direction), Claudio Lier und Malou Eigenmann (Beratung), Beat Reck (Text), Simone Nucci (Typo-Animation); Filmproduktion: Addictive Films: Stephan Christen; Media: Konnex: Cecile Bulant. (pd/tim)