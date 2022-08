Schäfle Trittibach: Spielerisch zu gesunden Zähnen

Zahnarztzentrum.ch bietet das gesamte Spektrum der Zahnmedizin. Das Unternehmen hat 35 Standorte in der deutschsprachigen Schweiz. Der Wunsch ist, für das Leistungsangebot «Kinderzahnmedizin» in den Zentren speziell zu werben. Mit besonders viel Geduld und Einfühlungsvermögen sollen Kinder an die erste Zahnbehandlung herangeführt werden und mit Kieferorthopädie auf die Bedeutung einer perfekten Zahnstellung hingewiesen werden.

Schläfle Trittibach wurde mit der Konzeption und Umsetzung der Kommunikationsmassnahmen beauftragt, wie es in einer Mitteilung heisst. Der smarte Kampagnenansatz soll den Kindern auf spielerische Weise die Wichtigkeit von gesunden und starken Zähnen aufzeigen.

Die Kampagne ist auf Plakaten, POS und in den sozialen Netzwerken zu sehen.

Verantwortlich bei Zahnarztzentrum.ch: Christian Spliethoff (CEO), verantwortlich bei Schläfle Trittibach: Marcel Schläfle, Christoph Trittibach (Creative Direction), Nicolas Braga (Text), Rico Rosenberger (Fotografie). (pd/wid)