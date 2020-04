Jung von Matt/Limmat: Sunnie J. Groeneveld neu im Verwaltungsrat

Sunnie J. Groeneveld ist Gründerin und Managing Partner der Beratungsfirma Inspire 925 und Verwaltungsrätin von Schweizer Unternehmen aus der IT-, der Ingenieur-, der Medien- und der Gesundheitsbranche. Zudem leitet Groeneveld den Studiengang des Executive MBA Digital Leadership an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich. Als ausgewiesene Digitalexpertin erweitert sie ab Frühling 2020 den Verwaltungsrat von Jung von Matt/Limmat, wie die Agentur mitteilt.

«Sunnie Groeneveld verfügt über fundiertes Expertenwissen in Digital Leadership, modernen Zusammenarbeitsformen und vereint digitale Strategiekompetenzen aus den verschiedensten Branchen. Sie ergänzt den bisherigen Verwaltungsrat damit perfekt und unterstützt Jung von Matt/Limmat auch weiterhin am Puls der Zeit zu sein», wird Verwaltungsratspräsident Dominique von Matt zitiert. Zu ihrer neuen Rolle als Verwaltungsrätin von Jung von Matt/Limmat sagt Groeneveld: «Jung von Matt/Limmat ist für mich ganz klar die führende Kommunikationsagentur, wenn es um digitale Kompetenz und Adaption von Trends geht. Ich freue mich sehr, als externe Verwaltungsrätin diese Erfolgsgeschichte gemeinsam mit dem Verwaltungsrat strategisch weiterzuentwickeln.»

Groeneveld wurde per 23. April 2020 in den Verwaltungsrat von Jung von Matt/Limmat gewählt und nimmt ihr Amt per sofort auf. (pd/cbe)