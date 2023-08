Die SVP hat im Wahlkampf den Musikclip «Das isch d'SVP!» lanciert. Wie der Blick am Montag berichtete, verantwortet Nationalrat Thomas Matter alias DJ Tommy den Song. Von ihm komme die Idee für die Melodie, bei der Ausarbeitung hatte er Hilfe von einem Produzenten. Matter bezeichnet den Clip im Blick als «Amateur-Produktion mit professioneller Unterstützung».

Im Spot sind verschiedene Vertreterinnen und Vertreter der Partei tanzend zu sehen. Unter anderem Energieminister Albert Rösti oder Magdalena Martullo-Blocher. Laut Matter hat fast die Hälfte der Fraktion mitgetanzt.

Die Choreografie sei spontan entstanden, sagt Matter gegenüber dem Blick. «Wir haben uns an einem Montagabend in einem Club in der Nähe von Zürich getroffen.»

Bereits im Wahljahr 2015 lancierte die SVP einen Musikspot mit dem Titel «Welcome to SVP» (persoenlich.com berichtete).