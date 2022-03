In der Printausgabe von NZZ und Le Temps ist am Donnerstag ein ganzseitiges Inserat der Uhrenmarke Omega erschienen. Auf weissem Hintergrund ist in schwarzen Buchstaben zu lesen: «On March 26th, it's time to change your Swatch». Nur zwei Seiten weiter ist das selbe Inserat von Swatch mit dem Verweis zu Omega zu sehen.

Lancieren Swatch und ihre Tochterfirma Omega pünktlich zur Zeitumstellung am 26. auf den 27. März neue Modelle? Auf Anfrage bei Swatch war dazu nichts zu erfahren: «Wir sind alle extrem neugierig darauf, was passieren wird», sagt Pressesprecherin Sidonie Perroud. In den nächsten Tagen würden dazu mehr Informationen kommen.





Nebst NZZ und Le Temps wurden die beiden Inserate am Donnerstag in mehreren Printausgaben weltweit geschaltet. Auch auf Instagram war die Kampagne zu sehen.

Die Swatch Group hat am Donnerstag die Geschäftszahlen 2021 an einer Medienkonferenz präsentiert. Der Umsatz stieg nach dem Einbruch des Vorjahres um rund einen Drittel auf 7,31 Milliarden Franken. Auch der Betriebsgewinn stieg deutlich auf 1,02 Milliarden Franken nach zuvor nur 52 Millionen. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 774 Millionen Franken. (wid)