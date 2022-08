Wie kann man Kinder für gesunde Ernährung begeistern und einen wahren Hype auslösen? Das war gemäss einer Mitteilung die Aufgabenstellung, welche der Kampagne mit dem Titel «Lidlmals» zugrunde lag. Für die Kampagnenentwicklung und -umsetzung zeichnet die Boost Group, Full-Service-Anbieter für effektive Kundenbindungsprogramme und Shopper Marketing, verantwortlich.

Der Grundstein für eine erfolgreiche Kampagne liege laut Boost in der kreativen Idee, eine bezaubernde Tierwelt zu entwickeln, bei der sich liebevoll animierte Tier-Charaktere in Obst und Gemüse verwandeln. Kinder würden sich schon jeher für Tiere begeistern – insbesondere, wenn mit viel Phantasie und Kreativität eine spannende Erlebniswelt geschaffen werde, wie es bei dieser Sammelaktion laut Mitteilung der Fall sei: Jedes Tier einen Namen und seine eigene, besondere Geschichte, die die Kinder in Bann ziehen würden.

Die Kampagne vermittelt auf spielerische Weise wichtige Eigenschaften von Obst und Gemüse, worüber Eltern sich besonders freuen würden. «Lidl Schweiz unterstreicht seine Frischekompetenz und stärkt die positiven Assoziationen der Kampagne mit seinem Markennamen im Titel der Kampagne ‹Lidlmals›», wie es in der Mitteilung weiter heisst. Zudem würden die aus recycelten Materialien hergestellten Sammelartikel die Positionierung von Lidl Schweiz als «nachhaltiges Unternehmen» stärken.

Seit dem 29. August bis zum 9. Oktober gibt es pro 20 Schweizer Franken eine von 32 besonderen Wackelkarten mit aussergewöhnlichem, optischem Spezialeffekt, bei dem sowohl Tier als auch Obst/Gemüse sichtbar werden, gratis. Die Sammeltüte beinhalte zudem lustige Sticker, mit denen Kinder selbst Obst und Gemüse in lustige Figuren verwandeln könnten. Die aus recycelten Materialien und FSC in Europa hergestellten Karten sowie Sticker zum Sammeln und Spielen würden «auf spannende Weise» wichtige Eigenschaften der Lebensmittel in Bezug auf Ausdauer, Immunsystem und Energie vermitteln. Im FSC-Sammelalbum würden sich viele Abenteuer und lehrreiche Spiele erleben lassen, bei denen Kinder lernen und sich für gesunde Ernährung begeistern würden.

Zusätzlich gibt es für alle Fans fünf ganz besondere «Lidlmals» als Wendeplüsch mit Treuepunkten zum reduzierten Preis, wie es weiter heisst. Kinder können das «Lidlmal» -Plüsch vom Tier-Charakter in das entsprechende Obst/Gemüse verwandeln. Diese Verwandlung bringe den Kindern Riesenspass und erhöhe damit die Attraktivität der Aktion. «Auch bei der Füllung der Plüschtiere wurde auf recycelte Materialien gesetzt», wie es weiter heisst. Eine App rundet die Kampagne ab.

«Wir haben uns darauf spezialisiert, für unsere Partner relevante Themen in nachhaltige, innovative und begeisterungsfähige Sammelkampagnen zu übersetzen. Wir freuen uns mit den Lidlmals die Herzen der Schweizer Familien zu erobern und gleichzeitig einen frischen Beitrag zur gesunden Ernährung zu leisten», lässt sich Tim Wender, Geschäftsführer Boost DACH + CEE, in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)