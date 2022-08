Zimmermann Communications: Viel Charakter aus dem Emmental

Tabakwerbung

Bundesrat schlägt umfassendes Verbot vor

Er hat seinen Entwurf zur Umsetzung der Tabakwerbeverbots-Initiative in die Vernehmlassung geschickt.

Die Landesregierung will sämtliche Werbung für Tabakprodukte und E-Zigaretten in der Presse, im Internet und an Verkaufsstellen gesetzlich verbieten. Er hat am Mittwoch seinen Entwurf zur Umsetzung der Tabakwerbeverbots-Initiative in die Vernehmlassung geschickt.